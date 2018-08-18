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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5179518051815182>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:17

  Yuri_T написав:
  Libo написав:Рудники. Медь. Золото. Серебро. :lol:

какая нах. руда?
ты на валютке пост про акции запостил? запостил.
а все упоминания о портфелях и росте - это как максимкина квартира, которой никто не видел.
на словах есть.

Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:17

  antey1969 написав:Н-Видиа почти минус десять %% за сегодня. Даже крипта посыпалась. :shock:
Алярм! Алярм! Все из бетона в кэш!

Паникеры.
Счас Джером Пауэлл напудрит носик кокаином
100-200 триллионов?
Возьми все, я себе ещё нарисую!
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:19

  airmax78 написав:Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.

Какой счет на сегодняшний день?
Сколько отдано кровопийцам прорабам? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:25

  UA написав:
  airmax78 написав:Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.

Какой счет на сегодняшний день?
Сколько отдано кровопийцам прорабам? :mrgreen:

Макс бдит, даже куски наждачки просматривает на момент износа каждый вечер.
Прорабы там в ежовых рукавицах, он им напудрил, что это важнейший проект в их жизни, который либо станет украшением резюме, либо низведет их карьеру до подсобного рабочего с вокзала. МБА не пропьешь! :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:26

  airmax78 написав:чесс слово

это вряд ли
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:49

  intertv55555 написав:Не нравится мне это падение, уже почти -4% S&P кстати. Ой не нравится. VIX ведет себя очень нехорошо. Завтра пятница, а коррекция очень редко заканчивается в пятницу... так что жду прирост темпов падения завтра. Мой прогноз - как минимум идем к 3091 на S&P, дальше посмотрим.


Первый раз, что ли?
Еще в мае такие же коррекции случались.
Чтобы резво подняться надо сначала упасть.
Главное в танке это бздеть.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:17

  antey1969 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.

Какой счет на сегодняшний день?
Сколько отдано кровопийцам прорабам? :mrgreen:

Макс бдит, даже куски наждачки просматривает на момент износа каждый вечер.
Прорабы там в ежовых рукавицах, он им напудрил, что это важнейший проект в их жизни, который либо станет украшением резюме, либо низведет их карьеру до подсобного рабочего с вокзала. МБА не пропьешь! :wink:

Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:19

  UA написав:
  airmax78 написав:Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.

Какой счет на сегодняшний день?
Сколько отдано кровопийцам прорабам? :mrgreen:

Копейки. Но на плитку, сантехнику, свет, двери, кондеры ушло денег просто невероятно много.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:19

  airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.

прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:21

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.

прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?

Они все уже давно на более высокой ступени пирамиды маслова: им нужно признание и уважение.
airmax78
 
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