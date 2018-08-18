Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
intertv55555 написав:Не нравится мне это падение, уже почти -4% S&P кстати. Ой не нравится. VIX ведет себя очень нехорошо. Завтра пятница, а коррекция очень редко заканчивается в пятницу... так что жду прирост темпов падения завтра. Мой прогноз - как минимум идем к 3091 на S&P, дальше посмотрим.
Первый раз, что ли? Еще в мае такие же коррекции случались. Чтобы резво подняться надо сначала упасть. Главное в танке это бздеть.
Посмотрим-посмотрим. Ща народ как захочет фиксануть свои виртуальные сотни %% годовых - мало никому не покажется.
airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.
прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
Они все уже давно на более высокой ступени пирамиды маслова: им нужно признание и уважение.
Тут главное не переусердствовать с накачкой речами. А то начнут самовыражаться направо и налево со сносом несущих конструкций