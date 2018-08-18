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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5179518051815182

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:22

  Libo написав:
  intertv55555 написав:Не нравится мне это падение, уже почти -4% S&P кстати. Ой не нравится. VIX ведет себя очень нехорошо. Завтра пятница, а коррекция очень редко заканчивается в пятницу... так что жду прирост темпов падения завтра. Мой прогноз - как минимум идем к 3091 на S&P, дальше посмотрим.


Первый раз, что ли?
Еще в мае такие же коррекции случались.
Чтобы резво подняться надо сначала упасть.
Главное в танке это бздеть.
:lol: :lol: :lol:

Посмотрим-посмотрим. Ща народ как захочет фиксануть свои виртуальные сотни %% годовых - мало никому не покажется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:44

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.

прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?

Они все уже давно на более высокой ступени пирамиды маслова: им нужно признание и уважение.

Тут главное не переусердствовать с накачкой речами.
А то начнут самовыражаться направо и налево со сносом несущих конструкций
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:32

  Libo написав:Прошу также учесть, что в разгар чумы американская недвижимость выросла на 20-30%.


скока уже можно п-ть? https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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  #<1 ... 5179518051815182
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