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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5175517651775178

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:19

  airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.

прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:21

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.

прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?

Они все уже давно на более высокой ступени пирамиды маслова: им нужно признание и уважение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:44

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.

прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?

Они все уже давно на более высокой ступени пирамиды маслова: им нужно признание и уважение.

Тут главное не переусердствовать с накачкой речами.
А то начнут самовыражаться направо и налево со сносом несущих конструкций
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 04:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранж уже с ключами и на ремонтах??
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 07:07

Двієчники при владі

Яка їліта, така й якість їлітних "неохрущів".Навіть для себе звіздота нездатна якісно побудувати :

"В Киеве снова пожар в элитном жилищном комплексе. Не прошло и суток после возгорания на Печерске, как возник пожар в ЖК «Зеленый остров» в Шевченковском районе.Киеве снова горит высотка: женщина спасалась от огня, забравшись на кондиционер на 24-м этаже."

https://uainfo.org/blognews/1599155066- ... gnya-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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