прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:19
прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:21
Они все уже давно на более высокой ступени пирамиды маслова: им нужно признание и уважение.
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:44
Тут главное не переусердствовать с накачкой речами.
А то начнут самовыражаться направо и налево со сносом несущих конструкций
Додано: П'ят 04 вер, 2020 04:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оранж уже с ключами и на ремонтах??
Додано: П'ят 04 вер, 2020 07:07
Двієчники при владі
Яка їліта, така й якість їлітних "неохрущів".Навіть для себе звіздота нездатна якісно побудувати :
"В Киеве снова пожар в элитном жилищном комплексе. Не прошло и суток после возгорания на Печерске, как возник пожар в ЖК «Зеленый остров» в Шевченковском районе.Киеве снова горит высотка: женщина спасалась от огня, забравшись на кондиционер на 24-м этаже."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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