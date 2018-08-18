Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.
прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.
прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
Они все уже давно на более высокой ступени пирамиды маслова: им нужно признание и уважение.
airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.
прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
Они все уже давно на более высокой ступени пирамиды маслова: им нужно признание и уважение.
Тут главное не переусердствовать с накачкой речами. А то начнут самовыражаться направо и налево со сносом несущих конструкций
Яка їліта, така й якість їлітних "неохрущів".Навіть для себе звіздота нездатна якісно побудувати :
"В Киеве снова пожар в элитном жилищном комплексе. Не прошло и суток после возгорания на Печерске, как возник пожар в ЖК «Зеленый остров» в Шевченковском районе.Киеве снова горит высотка: женщина спасалась от огня, забравшись на кондиционер на 24-м этаже."
airmax78 написав:Я каждое утро приезжаю и мы начинаем день с мотивационной речи. Я убеждаю их в том, как это важно чтобы каждый делал свою работу хорошо и что тот, кто делает свою работу плохо - попадет в ад.
прораб хоть уже пересел на новый тигуан за 40куе? ведь недостаточно замотивированный сотрудник будет плохо работать, а материальная мотивация - одна из сильнейших, это же основа МБА?
Я бы прораба отправил бы на мба в Чикагский
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
airmax78 написав:Юрец, чесс слово, как закончу ремонт - запощу фотку.
Какой счет на сегодняшний день? Сколько отдано кровопийцам прорабам?
Копейки. Но на плитку, сантехнику, свет, двери, кондеры ушло денег просто невероятно много.
Погоди, ещё до пола не дошёл (надеюсь пластиковый ламинат ты класть не будешь, а все таки из натуральных пород дерева). Там только одна баночка клея хорошего стоит 300-400 ойро. А когда Мебель начнёшь ставить - будешь плакать. У меня Кухня 25к потянула...
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина