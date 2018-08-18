не элитный. Скорее комфорт-класс, даже на бизнес-класс нормальный не тянет.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:23
Паркетный немецкий клей, невероятно крутой (что я им на даче все подряд клеил, даже ступеньку отремонтировал на улице) Kleiberit 583.6 на основе STP-полимера стоит от силы 80 евро за 18 кг при расходе 1кг/м2. Не загибайте.
В кухне за 25К, так понимаю, техника вытянула 15?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:31
Не знаю как немецкий, я Брал швейцарский. Лучше его по экологичности ничего нет.
Поищу в записях.
Не , 25к это без Техники. Техника ещё 6к где то
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:34
PS4
чето бюджетненько вполне. по сравнению с телеком за десятку, как то и по-нищебродски даже. наверное, давно делал, когда еще был бедным и молодым, да? ...
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:02
Однозначно только такой клей буду покупать. Иначе паркет пожелтеет и отвалится. Важно еще чтобы его правильно транспортировали, не переохлаждали и не перегревали во время перевозки и хранения. Поэтому только из весенней/осенней партии, доставленной весной или осенью. Сейчас самое время закупать свежий клей для паркета. Сезон клея начался. Сезон клея - короткий. Надо успеть.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:36
хм, за такие деньги можно условный Скаволини из Италии выписать в комплекте со сборщиками и прочими блекджеками.
Помню разговор по молодости со сборщиком "итальянских" кухонь из салона на "дружбы ур0дов":
"спалили нас на полках, где было русским по белому написано маркером "Верх/низ". Заказчица попросила перевести на итальянский и забирать дрова наxер"
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