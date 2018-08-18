RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5175517651775178

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:«Зеленый остров»
не элитный. Скорее комфорт-класс, даже на бизнес-класс нормальный не тянет.
foxluck
 
Повідомлень: 153
З нами з: 04.10.19
Подякував: 448 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:23

  PS4 написав:.. Там только одна баночка клея хорошего стоит 300-400 ойро.
...
У меня Кухня 25к потянула...

Паркетный немецкий клей, невероятно крутой (что я им на даче все подряд клеил, даже ступеньку отремонтировал на улице) Kleiberit 583.6 на основе STP-полимера стоит от силы 80 евро за 18 кг при расходе 1кг/м2. Не загибайте.
В кухне за 25К, так понимаю, техника вытянула 15?
sequence
 
Повідомлень: 3957
З нами з: 29.12.15
Подякував: 646 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:31

  sequence написав:
  PS4 написав:.. Там только одна баночка клея хорошего стоит 300-400 ойро.
...
У меня Кухня 25к потянула...

Паркетный немецкий клей, невероятно крутой (что я им на даче все подряд клеил, даже ступеньку отремонтировал на улице) Kleiberit 583.6 на основе STP-полимера стоит от силы 80 евро за 18 кг при расходе 1кг/м2. Не загибайте.
В кухне за 25К, так понимаю, техника вытянула 15?

Не знаю как немецкий, я Брал швейцарский. Лучше его по экологичности ничего нет.
Поищу в записях.
Не , 25к это без Техники. Техника ещё 6к где то
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
Повідомлень: 457
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:34

PS4
чето бюджетненько вполне. по сравнению с телеком за десятку, как то и по-нищебродски даже. наверное, давно делал, когда еще был бедным и молодым, да? ...
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4857
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2115 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:02

  PS4 написав:
  sequence написав:
  PS4 написав:.. Там только одна баночка клея хорошего стоит 300-400 ойро.
...
У меня Кухня 25к потянула...

Паркетный немецкий клей, невероятно крутой (что я им на даче все подряд клеил, даже ступеньку отремонтировал на улице) Kleiberit 583.6 на основе STP-полимера стоит от силы 80 евро за 18 кг при расходе 1кг/м2. Не загибайте.
В кухне за 25К, так понимаю, техника вытянула 15?

Не знаю как немецкий, я Брал швейцарский. Лучше его по экологичности ничего нет.
Поищу в записях.
Не , 25к это без Техники. Техника ещё 6к где то

Однозначно только такой клей буду покупать. Иначе паркет пожелтеет и отвалится. Важно еще чтобы его правильно транспортировали, не переохлаждали и не перегревали во время перевозки и хранения. Поэтому только из весенней/осенней партии, доставленной весной или осенью. Сейчас самое время закупать свежий клей для паркета. Сезон клея начался. Сезон клея - короткий. Надо успеть.
airmax78
 
Повідомлень: 35970
З нами з: 25.10.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 4253 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:36

  PS4 написав:..
Не , 25к это без Техники. Техника ещё 6к где то

хм, за такие деньги можно условный Скаволини из Италии выписать в комплекте со сборщиками и прочими блекджеками.
Помню разговор по молодости со сборщиком "итальянских" кухонь из салона на "дружбы ур0дов":
"спалили нас на полках, где было русским по белому написано маркером "Верх/низ". Заказчица попросила перевести на итальянский и забирать дрова наxер"
sequence
 
Повідомлень: 3957
З нами з: 29.12.15
Подякував: 646 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5175517651775178
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1905, 1906, 1907
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19060 3156194
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 09:41
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 203978
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15532
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.