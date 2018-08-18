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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:11
Frant написав:
«Зеленый остров»
не элитный. Скорее комфорт-класс, даже на бизнес-класс нормальный не тянет.
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foxluck
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:23
PS4 написав:
.. Там только одна баночка клея хорошего стоит 300-400 ойро.
...
У меня Кухня 25к потянула...
Паркетный немецкий клей, невероятно крутой (что я им на даче все подряд клеил, даже ступеньку отремонтировал на улице) Kleiberit 583.6 на основе STP-полимера стоит от силы 80 евро за 18 кг при расходе 1кг/м2. Не загибайте.
В кухне за 25К, так понимаю, техника вытянула 15?
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sequence
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:31
sequence написав: PS4 написав:
.. Там только одна баночка клея хорошего стоит 300-400 ойро.
...
У меня Кухня 25к потянула...
Паркетный немецкий клей, невероятно крутой (что я им на даче все подряд клеил, даже ступеньку отремонтировал на улице) Kleiberit 583.6 на основе STP-полимера стоит от силы 80 евро за 18 кг при расходе 1кг/м2. Не загибайте.
В кухне за 25К, так понимаю, техника вытянула 15?
Не знаю как немецкий, я Брал швейцарский. Лучше его по экологичности ничего нет.
Поищу в записях.
Не , 25к это без Техники. Техника ещё 6к где то
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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PS4
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:34
PS4
чето бюджетненько вполне. по сравнению с телеком за десятку, как то и по-нищебродски даже. наверное, давно делал, когда еще был бедным и молодым, да? ...
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:02
PS4 написав: sequence написав: PS4 написав:
.. Там только одна баночка клея хорошего стоит 300-400 ойро.
...
У меня Кухня 25к потянула...
Паркетный немецкий клей, невероятно крутой (что я им на даче все подряд клеил, даже ступеньку отремонтировал на улице) Kleiberit 583.6 на основе STP-полимера стоит от силы 80 евро за 18 кг при расходе 1кг/м2. Не загибайте.
В кухне за 25К, так понимаю, техника вытянула 15?
Не знаю как немецкий, я Брал швейцарский. Лучше его по экологичности ничего нет.
Поищу в записях.
Не , 25к это без Техники. Техника ещё 6к где то
Однозначно только такой клей буду покупать. Иначе паркет пожелтеет и отвалится. Важно еще чтобы его правильно транспортировали, не переохлаждали и не перегревали во время перевозки и хранения. Поэтому только из весенней/осенней партии, доставленной весной или осенью. Сейчас самое время закупать свежий клей для паркета. Сезон клея начался. Сезон клея - короткий. Надо успеть.
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airmax78
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:36
PS4 написав:
..
Не , 25к это без Техники. Техника ещё 6к где то
хм, за такие деньги можно условный Скаволини из Италии выписать в комплекте со сборщиками и прочими блекджеками.
Помню разговор по молодости со сборщиком "итальянских" кухонь из салона на "дружбы ур0дов":
"спалили нас на полках, где было русским по белому написано маркером "Верх/низ". Заказчица попросила перевести на итальянский и забирать дрова наxер"
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sequence
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:27
PS4 написав: sequence написав: PS4 написав:
.. Там только одна баночка клея хорошего стоит 300-400 ойро.
...
У меня Кухня 25к потянула...
Паркетный немецкий клей, невероятно крутой (что я им на даче все подряд клеил, даже ступеньку отремонтировал на улице) Kleiberit 583.6 на основе STP-полимера стоит от силы 80 евро за 18 кг при расходе 1кг/м2. Не загибайте.
В кухне за 25К, так понимаю, техника вытянула 15?
Не знаю как немецкий, я Брал швейцарский. Лучше его по экологичности ничего нет.
Поищу в записях.
Не , 25к это без Техники. Техника ещё 6к где то
Я так понял кухня стоковая, техника б/у?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:29
Прохожий написав: PS4 написав:
Не знаю как немецкий, я Брал швейцарский. Лучше его по экологичности ничего нет.
Поищу в записях.
Не , 25к это без Техники. Техника ещё 6к где то
Я так понял кухня стоковая, техника б/у?
Кухня и техника с выставки. Просто повезло что дешево взял.
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airmax78
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:34
Жека79 написав:
Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
Во время карантина были паник-продажи с хорошими скидками ?
Может я невнимательно смотрел, но помню, что "положительным эффектом" карантина было исчезновение приличной доли неадекватных предложений типа гостинок под ремонт за 40 куе или бабушатников с ручкой для вставания с унитаза за почти 50 куе.
А так общего падения вроде не видел - слишком короткий временной промежуток карантина и пиковый курс 28.3 на прием пару-тройку дней.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:42
airmax78 написав: Прохожий написав: PS4 написав:
Не знаю как немецкий, я Брал швейцарский. Лучше его по экологичности ничего нет.
Поищу в записях.
Не , 25к это без Техники. Техника ещё 6к где то
Я так понял кухня стоковая, техника б/у?
Кухня и техника с выставки. Просто повезло что дешево взял.
в последний день выставки можно с хорошим дисконтом взять выставленные образцы это да
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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