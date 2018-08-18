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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:48
vladimir07 написав:
Жека79 написав:
Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
Во время карантина были паник-продажи с хорошими скидками ?
Может я невнимательно смотрел, но помню, что "положительным эффектом" карантина было исчезновение приличной доли неадекватных предложений типа гостинок под ремонт за 40 куе или бабушатников с ручкой для вставания с унитаза за почти 50 куе.
А так общего падения вроде не видел - слишком короткий временной промежуток карантина и пиковый курс 28.3 на прием пару-тройку дней.
В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:32
Прохожий написав:
Я так понял кухня стоковая, техника б/у?
Цьоця овуляшка с кидстафа, понимать надо медленно и нежно шевеля губами
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в П'ят 04 вер, 2020 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:33
airmax78 написав: vladimir07 написав:
Жека79 написав:
Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
Во время карантина были паник-продажи с хорошими скидками ?
Может я невнимательно смотрел, но помню, что "положительным эффектом" карантина было исчезновение приличной доли неадекватных предложений типа гостинок под ремонт за 40 куе или бабушатников с ручкой для вставания с унитаза за почти 50 куе.
А так общего падения вроде не видел - слишком короткий временной промежуток карантина и пиковый курс 28.3 на прием пару-тройку дней.
В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:40
BIGor написав: airmax78 написав:
В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).
Момент паники упущен. Сейчас народ расслабился. "И это пройдет"(с)
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