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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5176517751785179

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:48

  vladimir07 написав:
  Жека79 написав:Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две :mrgreen:
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.


Во время карантина были паник-продажи с хорошими скидками ?
Может я невнимательно смотрел, но помню, что "положительным эффектом" карантина было исчезновение приличной доли неадекватных предложений типа гостинок под ремонт за 40 куе или бабушатников с ручкой для вставания с унитаза за почти 50 куе.
А так общего падения вроде не видел - слишком короткий временной промежуток карантина и пиковый курс 28.3 на прием пару-тройку дней.

В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:32

  Прохожий написав:Я так понял кухня стоковая, техника б/у?

Цьоця овуляшка с кидстафа, понимать надо медленно и нежно шевеля губами
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 04 вер, 2020 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:33

  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
  Жека79 написав:Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две :mrgreen:
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.


Во время карантина были паник-продажи с хорошими скидками ?
Может я невнимательно смотрел, но помню, что "положительным эффектом" карантина было исчезновение приличной доли неадекватных предложений типа гостинок под ремонт за 40 куе или бабушатников с ручкой для вставания с унитаза за почти 50 куе.
А так общего падения вроде не видел - слишком короткий временной промежуток карантина и пиковый курс 28.3 на прием пару-тройку дней.

В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?

А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:40

  BIGor написав:
  airmax78 написав:В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?

А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).

Момент паники упущен. Сейчас народ расслабился. "И это пройдет"(с)
airmax78
 
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  #<1 ... 5176517751785179
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