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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:48
vladimir07 написав:
Жека79 написав:
Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
Во время карантина были паник-продажи с хорошими скидками ?
Может я невнимательно смотрел, но помню, что "положительным эффектом" карантина было исчезновение приличной доли неадекватных предложений типа гостинок под ремонт за 40 куе или бабушатников с ручкой для вставания с унитаза за почти 50 куе.
А так общего падения вроде не видел - слишком короткий временной промежуток карантина и пиковый курс 28.3 на прием пару-тройку дней.
В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:33
airmax78 написав: vladimir07 написав:
Жека79 написав:
Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
Во время карантина были паник-продажи с хорошими скидками ?
Может я невнимательно смотрел, но помню, что "положительным эффектом" карантина было исчезновение приличной доли неадекватных предложений типа гостинок под ремонт за 40 куе или бабушатников с ручкой для вставания с унитаза за почти 50 куе.
А так общего падения вроде не видел - слишком короткий временной промежуток карантина и пиковый курс 28.3 на прием пару-тройку дней.
В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:40
BIGor написав: airmax78 написав:
В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).
Момент паники упущен. Сейчас народ расслабился. "И это пройдет"(с)
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:30
airmax78 написав:
Момент паники упущен.
BIGor написав: airmax78 написав:
В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).
Сейчас народ расслабился. "И это пройдет"(с)
Я помітив, що у всьому є така штука, яка зветься - другий шанс....
Все буде, і паніка, і нові нижчі ціни, треба тільки почекати.
Імхо, основне на найближчій рік - це миттєва ліквідність!
Ось завтра вам треба 10 куе на ковід. Не зразу, а на протязі 2-3-4 тижнів.
Є такі грощі? В ліквідних інстументах? Скільки втратите, якщо інструмент не ліквідний? Ну, і так далі...
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:33
я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:40
4e4ensxe написав:
я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Это очень хороший вопрос. Обычно - никто. Поэтому я думаю свою квартиру застраховать, в т.ч. ответственность перед третьими лицами.
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airmax78
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:45
airmax78 написав: 4e4ensxe написав:
я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Это очень хороший вопрос. Обычно - никто. Поэтому я думаю свою квартиру застраховать, в т.ч. ответственность перед третьими лицами.
страховка это правильный путь, вот только где найти ту страховую компанию которая выплатит, потому что я сталкивался с КАСКО - и выплата была через 4 месяца после страхового случая
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:57
4e4ensxe написав:
я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:04
airmax78 написав: 4e4ensxe написав:
я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Это очень хороший вопрос. Обычно - никто. Поэтому я думаю свою квартиру застраховать, в т.ч. ответственность перед третьими лицами.
Я вже другий рік маю страхівку по квартирі, яку оформив в Приват24.
Х.з. наскільки вона класна, вибрав варіант - 600 грн в рік.
Слава Богу! Поки не довелось перевіряти.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:07
remark написав: 4e4ensxe написав:
я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема.
Мы ждали когда потушат.
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