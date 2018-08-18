Макс, у вас мышление бедного человека. Нищеброда. Как оно может быть у вас: профессионального финансиста-работника ростовской прачечной и выпускника МБА - непонятно, но факт остается фактом.
Читал когда-то книгу про Дональда Трампа (еще до его президенства). После очередного кризиса он был считай банкротом, и что он придумал: уговорил банк отказаться от страховки его яхты (которая была в залоге), а стоило это порядка 800куе в год, и эти деньги - 800куе в год - отправлять на погашение кредита.
Трамп был в восторге: если яхта утонет, то и уй с ней - все равно она полностью заложена банку, и это будут проблемы банка. Если не утонет - то не тратя дополнительно ни цента, Трамп потихоньку бы ее выкупал.
Вот почему Трамп - это Трамп, а вы - продолжаете кормить лендлорда, хотя уже сентябрь и вы просрочили дату планируемого новоселья. Прораб ездит на новом Тигуане за ваш счет, а между межкомнатных дверей 2,30 за дурные деньги гуляет эхо пустоты в квартире...
Если бы еще эти деньги вам просто занесли в конвертике, я бы еще понял. Но так разбазаривать свои накопления (копейка-к-копейке), это нужно быть мазохистом.