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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5177517851795180

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:19

  airmax78 написав:
  4e4ensxe написав:я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.

Это очень хороший вопрос. Обычно - никто. Поэтому я думаю свою квартиру застраховать, в т.ч. ответственность перед третьими лицами.


Макс, у вас мышление бедного человека. Нищеброда. Как оно может быть у вас: профессионального финансиста-работника ростовской прачечной и выпускника МБА - непонятно, но факт остается фактом.

Читал когда-то книгу про Дональда Трампа (еще до его президенства). После очередного кризиса он был считай банкротом, и что он придумал: уговорил банк отказаться от страховки его яхты (которая была в залоге), а стоило это порядка 800куе в год, и эти деньги - 800куе в год - отправлять на погашение кредита.

Трамп был в восторге: если яхта утонет, то и уй с ней - все равно она полностью заложена банку, и это будут проблемы банка. Если не утонет - то не тратя дополнительно ни цента, Трамп потихоньку бы ее выкупал.

Вот почему Трамп - это Трамп, а вы - продолжаете кормить лендлорда, хотя уже сентябрь и вы просрочили дату планируемого новоселья. Прораб ездит на новом Тигуане за ваш счет, а между межкомнатных дверей 2,30 за дурные деньги гуляет эхо пустоты в квартире...

Если бы еще эти деньги вам просто занесли в конвертике, я бы еще понял. Но так разбазаривать свои накопления (копейка-к-копейке), это нужно быть мазохистом.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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  #<1 ... 5177517851795180
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