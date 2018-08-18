|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:19
airmax78 написав: 4e4ensxe написав:
я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Это очень хороший вопрос. Обычно - никто. Поэтому я думаю свою квартиру застраховать, в т.ч. ответственность перед третьими лицами.
Макс, у вас мышление бедного человека. Нищеброда. Как оно может быть у вас: профессионального финансиста-работника ростовской прачечной и выпускника МБА - непонятно, но факт остается фактом.
Читал когда-то книгу про Дональда Трампа (еще до его президенства). После очередного кризиса он был считай банкротом, и что он придумал: уговорил банк отказаться от страховки его яхты (которая была в залоге), а стоило это порядка 800куе в год, и эти деньги - 800куе в год - отправлять на погашение кредита.
Трамп был в восторге: если яхта утонет, то и уй с ней - все равно она полностью заложена банку, и это будут проблемы банка. Если не утонет - то не тратя дополнительно ни цента, Трамп потихоньку бы ее выкупал.
Вот почему Трамп - это Трамп, а вы - продолжаете кормить лендлорда, хотя уже сентябрь и вы просрочили дату планируемого новоселья. Прораб ездит на новом Тигуане за ваш счет, а между межкомнатных дверей 2,30 за дурные деньги гуляет эхо пустоты в квартире...
Если бы еще эти деньги вам просто занесли в конвертике, я бы еще понял. Но так разбазаривать свои накопления (копейка-к-копейке), это нужно быть мазохистом.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2506
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:18
investorkiev написав:
Читал когда-то книгу про Дональда Трампа (еще до его президенства). После очередного кризиса он был считай банкротом, и что он придумал: уговорил банк отказаться от страховки его яхты (которая была в залоге), а стоило это порядка 800куе в год, и эти деньги - 800куе в год - отправлять на погашение кредита.
Простите, а сколько стоила яхта, годовая страховка которой стоила 800 куе.?
Предполагаю, что недёшево. Если так, то какой же он банкрот? Ах да, если дорогая яхта не покрывает все обязательства, то действительно, банкрот...Но если обязательства настолько велики, что дорогая яхта не покрывает , то 800 куе-пыль в такой ситуации
Какой-то неудачный примерчик
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11215
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:24
Serg-ik написав: investorkiev написав:
Читал когда-то книгу про Дональда Трампа (еще до его президенства). После очередного кризиса он был считай банкротом, и что он придумал: уговорил банк отказаться от страховки его яхты (которая была в залоге), а стоило это порядка 800куе в год, и эти деньги - 800куе в год - отправлять на погашение кредита.
Простите, а сколько стоила яхта, годовая страховка которой стоила 800 куе.?
Предполагаю, что недёшево. Если так, то какой же он банкрот? Ах да, если дорогая яхта не покрывает все обязательства, то действительно, банкрот...Но если обязательства настолько велики, что дорогая яхта не покрывает , то 800 куе-пыль в такой ситуации
Какой-то неудачный примерчик
абсолютно адекватный пример. Каско на авто сколько стоит? 6-8%? Ну так на яхту явно не дешевле. Так что яхта там стоила может 10-15 млн всего навсего. Правда, еще ТЕХ, жырных американских долларов, полновесных, не то что нынешние - ослабленные всякими КУ.
Кстати, говорят над Рыбальским уже второй день летает кандидатка в мэры Киева, некая Верещук. И поэтому там пробки. Кто в курсе?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2506
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:38
remark написав: 4e4ensxe написав:
я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема.
никакого тролинга нет
тут очень очень скольский момент возможен :
вы сделали ремонт в своем пентхаусе за сто тыщ мильонов денег и живете там пьете вдову клико и тут ва в квартиру с потолка пол тонны воды на голову начинает течь. что делать? куда бежать? при этом под ноками неистово лает померанский шпиц. короче нервный срыв обеспечен. при том что пожар то не у Вас.
пожар потушили спасатели уехали, труп в морге . Вы заходите с собачкой на руках в свой пентхаус и понимаете ..... что это уже не пентхаус - а полуподвал в ипенях. все в воде грязи и гари.
и как теперь тут жить? с кого будет спрос
-
4e4ensxe
-
-
- Повідомлень: 1390
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:47
Serg-ik написав: investorkiev написав:
Читал когда-то книгу про Дональда Трампа (еще до его президенства). После очередного кризиса он был считай банкротом, и что он придумал: уговорил банк отказаться от страховки его яхты (которая была в залоге), а стоило это порядка 800куе в год, и эти деньги - 800куе в год - отправлять на погашение кредита.
Простите, а сколько стоила яхта, годовая страховка которой стоила 800 куе.?
Предполагаю, что недёшево. Если так, то какой же он банкрот? Ах да, если дорогая яхта не покрывает все обязательства, то действительно, банкрот...Но если обязательства настолько велики, что дорогая яхта не покрывает , то 800 куе-пыль в такой ситуации
Какой-то неудачный примерчик
Надо быть хозяином системы чтобы это понять
1) Залог за яхту взамен денег, а Трамп купил золото по 300-400, и в 2011 скажем 1800 золото. Зачем ему яхта? если 4 x на золоте заработал.
2) ты купил в РФ ихнии облигации ОФЗ когда курс был 90, взял в залог рубли. Курс 54рубля, ты купил доллар по 54 и вышел. ОФЗ остались банку, ты их подал на банкротство. Профит 40% и/или годовых. Но в РФ это запретили делать, после этого
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 04 вер, 2020 17:50, всього редагувалось 3 разів.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3432
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:47
4e4ensxe написав: remark написав: 4e4ensxe написав:
я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема.
никакого тролинга нет
тут очень очень скольский момент возможен :вы сделали ремонт в своем пентхаусе
за сто тыщ мильонов денег и живете там пьете вдову клико и тут ва в квартиру с потолка пол тонны воды на голову начинает теч
ь. что делать? куда бежать? при этом под ноками неистово лает померанский шпиц. короче нервный срыв обеспечен. при том что пожар то не у Вас.
пожар потушили спасатели уехали, труп в морге . Вы заходите с собачкой на руках в свой пентхаус и понимаете ..... что это уже не пентхаус - а полуподвал в ипенях
. все в воде грязи и гари.
и как теперь тут жить? с кого будет спрос
... и в этот момент приходит осознание что пора завязывать с наркотиками
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11729
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:00
4e4ensxe написав: remark написав: 4e4ensxe написав:
я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема.
никакого тролинга нет
тут очень очень скольский момент возможен :
вы сделали ремонт в своем пентхаусе за сто тыщ мильонов денег и живете там пьете вдову клико и тут ва в квартиру с потолка пол тонны воды на голову начинает течь. что делать? куда бежать? при этом под ноками неистово лает померанский шпиц. короче нервный срыв обеспечен. при том что пожар то не у Вас.
пожар потушили спасатели уехали, труп в морге . Вы заходите с собачкой на руках в свой пентхаус и понимаете ..... что это уже не пентхаус - а полуподвал в ипенях. все в воде грязи и гари.
и как теперь тут жить? с кого будет спрос
в домах с каркасом (каркас дома обложен кирпичем) вода не течет "тупо" вниз. А вода вытекает только на улицу или по шахте с трубами. Может только не много затечь стену. Вода текла с 16 этажа и никогда не затопила, кроме, подвала, в другом случае вода вытекала на улицу.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3432
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 4e4ensxe
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19060
|3156661
|
П'ят 04 вер, 2020 09:41
Frant
|
|471
|203989
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15533
|
|