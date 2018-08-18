Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.
Во время карантина были паник-продажи с хорошими скидками ? Может я невнимательно смотрел, но помню, что "положительным эффектом" карантина было исчезновение приличной доли неадекватных предложений типа гостинок под ремонт за 40 куе или бабушатников с ручкой для вставания с унитаза за почти 50 куе. А так общего падения вроде не видел - слишком короткий временной промежуток карантина и пиковый курс 28.3 на прием пару-тройку дней.
В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
В маю м2 в кавалірках пропонували зі скидкою 2Кгрн на метрі, тобто можна було взяти за 16К..17К залежно за м2 від метражу
airmax78 написав:В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).
Момент паники упущен. Сейчас народ расслабился. "И это пройдет"(с)
Я помітив, що у всьому є така штука, яка зветься - другий шанс....
Все буде, і паніка, і нові нижчі ціни, треба тільки почекати.
Імхо, основне на найближчій рік - це миттєва ліквідність!
Ось завтра вам треба 10 куе на ковід. Не зразу, а на протязі 2-3-4 тижнів.
Є такі грощі? В ліквідних інстументах? Скільки втратите, якщо інструмент не ліквідний? Ну, і так далі... ------- Ще недавно було 1куе, стало 10куе
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev написав: Макс, у вас мышление бедного человека. Нищеброда. Как оно может быть у вас: профессионального финансиста-работника ростовской прачечной и выпускника МБА - непонятно, но факт остается фактом.
Кто был беден хотя бы три дня в своей жизни уже никогда не избавится от мировоззрения бедняка. Все так. Почему и торчу на этой ветке - пытаюсь перенять что-то у богатых и успешных людей: вас, респекта, профа, таракана.
Таракан, сказал что никогда не продавал на 7км, значит - это разные люди.
За лекции сколько заплатишь денег?
Конечно, он как жирком оброс, стесняться своей биографии стал. Строит из себя Илона Маска от торговли. Зеленая улица контейнер 126 - напомни ему.
airmax78 написав:Кто был беден хотя бы три дня в своей жизни уже никогда не избавится от мировоззрения бедняка. Все так. Почему и торчу на этой ветке - пытаюсь перенять что-то у богатых и успешных людей: вас, респекта, профа, таракана.
Таракан, сказал что никогда не продавал на 7км, значит - это разные люди.
За лекции сколько заплатишь денег?
Конечно, он как жирком оброс, стесняться своей биографии стал. Строит из себя Илона Маска от торговли. Зеленая улица контейнер 126 - напомни ему.
Как его звать?
я могу написать, как можно было сделать 30% годовых или 2.5% за 20 дней
я второй раз не продал: Большую часть евро не продал по 32.7..32.8, которые, купил по 32.3
например, 15000*32.75-15000*32.33 = 6300грн
Реально 2 раза можно было бы сделать в 6300+6300=12600!
12600грн от 500к грн будет = 2.5% 2.5%* 12 = 30% годовых за ~25 дней.
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4e4ensxe написав:я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема.
никакого тролинга нет тут очень очень скольский момент возможен : вы сделали ремонт в своем пентхаусе за сто тыщ мильонов денег и живете там пьете вдову клико и тут ва в квартиру с потолка пол тонны воды на голову начинает течь. что делать? куда бежать? при этом под ноками неистово лает померанский шпиц. короче нервный срыв обеспечен. при том что пожар то не у Вас. пожар потушили спасатели уехали, труп в морге . Вы заходите с собачкой на руках в свой пентхаус и понимаете ..... что это уже не пентхаус - а полуподвал в ипенях. все в воде грязи и гари. и как теперь тут жить? с кого будет спрос
airmax78 написав:Кто был беден хотя бы три дня в своей жизни уже никогда не избавится от мировоззрения бедняка. Все так. Почему и торчу на этой ветке - пытаюсь перенять что-то у богатых и успешных людей: вас, респекта, профа, таракана.
Таракан, сказал что никогда не продавал на 7км, значит - это разные люди.
За лекции сколько заплатишь денег?
Конечно, он как жирком оброс, стесняться своей биографии стал. Строит из себя Илона Маска от торговли. Зеленая улица контейнер 126 - напомни ему.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.