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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5179518051815182>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:57

  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
  Жека79 написав:Вот только когда наступит ,, момент,, условный покупан вдруг начинает ни с того ни с сего увеличивать аппетит, и думает что теперь то, за его котлету, он отхватит не одну треху а две :mrgreen:
И включается жадность, и момент уходит. Такие ситуации уже проходили в 2014-2015, и этой весной во время карантина. Кто хотел-удачно отоварился.


Во время карантина были паник-продажи с хорошими скидками ?
Может я невнимательно смотрел, но помню, что "положительным эффектом" карантина было исчезновение приличной доли неадекватных предложений типа гостинок под ремонт за 40 куе или бабушатников с ручкой для вставания с унитаза за почти 50 куе.
А так общего падения вроде не видел - слишком короткий временной промежуток карантина и пиковый курс 28.3 на прием пару-тройку дней.

В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?

В маю м2 в кавалірках пропонували зі скидкою 2Кгрн на метрі, тобто можна було взяти за 16К..17К залежно за м2 від метражу
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:59

quote="5050705:change_pm"
  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?

А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).

Момент паники упущен. Сейчас народ расслабился. "И это пройдет"(с)

Я помітив, що у всьому є така штука, яка зветься - другий шанс....

Все буде, і паніка, і нові нижчі ціни, треба тільки почекати.

Імхо, основне на найближчій рік - це миттєва ліквідність!

Ось завтра вам треба 10 куе на ковід. Не зразу, а на протязі 2-3-4 тижнів.

Є такі грощі? В ліквідних інстументах? Скільки втратите, якщо інструмент не ліквідний? Ну, і так далі...
-------
Ще недавно було 1куе, стало 10куе
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:01

  flyman написав:Ще недавно було 1куе, стало 10куе

тоесть имеем 3 кавалирки вокруг Киева, + комора 2,8метров +10 куе.

Прилично оброс активами наш Флай.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:11

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Макс, у вас мышление бедного человека. Нищеброда. Как оно может быть у вас: профессионального финансиста-работника ростовской прачечной и выпускника МБА - непонятно, но факт остается фактом.

Кто был беден хотя бы три дня в своей жизни уже никогда не избавится от мировоззрения бедняка. Все так. Почему и торчу на этой ветке - пытаюсь перенять что-то у богатых и успешных людей: вас, респекта, профа, таракана.


Таракан, сказал что никогда не продавал на 7км, значит - это разные люди. :)

За лекции сколько заплатишь денег? :)

Конечно, он как жирком оброс, стесняться своей биографии стал. Строит из себя Илона Маска от торговли. Зеленая улица контейнер 126 - напомни ему.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:20

Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:33

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Кто был беден хотя бы три дня в своей жизни уже никогда не избавится от мировоззрения бедняка. Все так. Почему и торчу на этой ветке - пытаюсь перенять что-то у богатых и успешных людей: вас, респекта, профа, таракана.


Таракан, сказал что никогда не продавал на 7км, значит - это разные люди. :)

За лекции сколько заплатишь денег? :)

Конечно, он как жирком оброс, стесняться своей биографии стал. Строит из себя Илона Маска от торговли. Зеленая улица контейнер 126 - напомни ему.


Как его звать?

я могу написать, как можно было сделать 30% годовых или 2.5% за 20 дней

я второй раз не продал:
Большую часть евро не продал по 32.7..32.8, которые, купил по 32.3

например,
15000*32.75-15000*32.33 = 6300грн

Реально 2 раза можно было бы сделать в 6300+6300=12600!

12600грн от 500к грн будет = 2.5%
2.5%* 12 = 30% годовых за ~25 дней.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:35

  investorkiev написав:
  flyman написав:Ще недавно було 1куе, стало 10куе

тоесть имеем 3 кавалирки вокруг Киева, + комора 2,8метров +10 куе.

Прилично оброс активами наш Флай.

Це не про активи. Це про вартість лікування від ковіду.

1 куе - це просто щоб тебе поклали в лікарню
9 куе - лікування.

зі. 2 кавалірки+комора+підвал+дериватив на кавалірку.

ззі. бахатий! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:42

  4e4ensxe написав:
  remark написав:
  4e4ensxe написав:я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.


Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема.


никакого тролинга нет
тут очень очень скольский момент возможен :
вы сделали ремонт в своем пентхаусе за сто тыщ мильонов денег и живете там пьете вдову клико и тут ва в квартиру с потолка пол тонны воды на голову начинает течь. что делать? куда бежать? при этом под ноками неистово лает померанский шпиц. короче нервный срыв обеспечен. при том что пожар то не у Вас.
пожар потушили спасатели уехали, труп в морге . Вы заходите с собачкой на руках в свой пентхаус и понимаете ..... что это уже не пентхаус - а полуподвал в ипенях. все в воде грязи и гари.
и как теперь тут жить? с кого будет спрос

За що так ненавидите цоколь в Ірпені?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:42

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Кто был беден хотя бы три дня в своей жизни уже никогда не избавится от мировоззрения бедняка. Все так. Почему и торчу на этой ветке - пытаюсь перенять что-то у богатых и успешных людей: вас, респекта, профа, таракана.


Таракан, сказал что никогда не продавал на 7км, значит - это разные люди. :)

За лекции сколько заплатишь денег? :)

Конечно, он как жирком оброс, стесняться своей биографии стал. Строит из себя Илона Маска от торговли. Зеленая улица контейнер 126 - напомни ему.



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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:43

  investorkiev написав:
  flyman написав:Ще недавно було 1куе, стало 10куе

тоесть имеем 3 кавалирки вокруг Киева, + комора 2,8метров +10 куе.

Прилично оброс активами наш Флай.

10куе на Ковід згідно легенди чейнж піема
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