|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:50
flyman написав: investorkiev написав: flyman написав:
Ще недавно було 1куе, стало 10куе
тоесть имеем 3 кавалирки вокруг Киева, + комора 2,8метров +10 куе.
Прилично оброс активами наш Флай.
10куе на Ковід згідно легенди чейнж піема
Флай, прости , но я не верю, что ты - образец экономности, делающий себе диван из поддонов и 50летних подушек, вывалишь каким -то аферистам в белых халатах 10куе, и это при бесплатности медицины, зафиксированной в КОНСТИТУЦИИ!
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2508
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:11
investorkiev написав: flyman написав: investorkiev написав:
тоесть имеем 3 кавалирки вокруг Киева, + комора 2,8метров +10 куе.
Прилично оброс активами наш Флай.
10куе на Ковід згідно легенди чейнж піема
Флай, прости , но я не верю, что ты - образец экономности, делающий себе диван из поддонов и 50летних подушек, вывалишь каким -то аферистам в белых халатах 10куе, и это при бесплатности медицины, зафиксированной в КОНСТИТУЦИИ!
Ні гривні шарлатанам
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21344
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1159 раз.
- Подякували: 1544 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:32
Kostia написав:
Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел
Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9841
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1147 раз.
- Подякували: 2658 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:50
antey1969 написав: Kostia написав:
Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел
Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там
так он не купить а продать хочет)
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21354
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:09
Унуноктий написав: antey1969 написав: Kostia написав:
Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел
Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там
так он не купить а продать хочет)
Крысы бегут с корабля...
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9841
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1147 раз.
- Подякували: 2658 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:10
Унуноктий написав: antey1969 написав: Kostia написав:
Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел
Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там
так он не купить а продать хочет)
Ты почём будешь выставлять?)
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1296
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19060
|3156765
|
П'ят 04 вер, 2020 09:41
Frant
|
|471
|203991
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15533
|
|