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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5179518051815182

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:50

  flyman написав:
  investorkiev написав:
  flyman написав:Ще недавно було 1куе, стало 10куе

тоесть имеем 3 кавалирки вокруг Киева, + комора 2,8метров +10 куе.

Прилично оброс активами наш Флай.

10куе на Ковід згідно легенди чейнж піема

Флай, прости , но я не верю, что ты - образец экономности, делающий себе диван из поддонов и 50летних подушек, вывалишь каким -то аферистам в белых халатах 10куе, и это при бесплатности медицины, зафиксированной в КОНСТИТУЦИИ!
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:11

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:тоесть имеем 3 кавалирки вокруг Киева, + комора 2,8метров +10 куе.

Прилично оброс активами наш Флай.

10куе на Ковід згідно легенди чейнж піема

Флай, прости , но я не верю, что ты - образец экономности, делающий себе диван из поддонов и 50летних подушек, вывалишь каким -то аферистам в белых халатах 10куе, и это при бесплатности медицины, зафиксированной в КОНСТИТУЦИИ!

Ні гривні шарлатанам
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:32

  Kostia написав:Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел

Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:50

  antey1969 написав:
  Kostia написав:Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел

Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там

так он не купить а продать хочет)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:09

  Унуноктий написав:
  antey1969 написав:
  Kostia написав:Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел

Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там

так он не купить а продать хочет)

Крысы бегут с корабля...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:10

  Унуноктий написав:
  antey1969 написав:
  Kostia написав:Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел

Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там

так он не купить а продать хочет)

Ты почём будешь выставлять?)
Kostia
 
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  #<1 ... 5179518051815182
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