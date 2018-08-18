4e4ensxe написав:

remark написав: 4e4ensxe написав: я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые. я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.



Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема. Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема.

никакого тролинга неттут очень очень скольский момент возможен :вы сделали ремонт в своем пентхаусе за сто тыщ мильонов денег и живете там пьете вдову клико и тут ва в квартиру с потолка пол тонны воды на голову начинает течь. что делать? куда бежать? при этом под ноками неистово лает померанский шпиц. короче нервный срыв обеспечен. при том что пожар то не у Вас.пожар потушили спасатели уехали, труп в морге . Вы заходите с собачкой на руках в свой пентхаус и понимаете ..... что это уже не пентхаус - а полуподвал в ипенях. все в воде грязи и гари.и как теперь тут жить? с кого будет спрос