Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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4e4ensxe написав:я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.
Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема.
никакого тролинга нет тут очень очень скольский момент возможен : вы сделали ремонт в своем пентхаусе за сто тыщ мильонов денег и живете там пьете вдову клико и тут ва в квартиру с потолка пол тонны воды на голову начинает течь. что делать? куда бежать? при этом под ноками неистово лает померанский шпиц. короче нервный срыв обеспечен. при том что пожар то не у Вас. пожар потушили спасатели уехали, труп в морге . Вы заходите с собачкой на руках в свой пентхаус и понимаете ..... что это уже не пентхаус - а полуподвал в ипенях. все в воде грязи и гари. и как теперь тут жить? с кого будет спрос
airmax78 написав:В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?
А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).
Очередной треп о последнем упущенном шансе влезть в бетон. На самом же деле настроения сегодня более негативные, чем в разгар карантина (те, которые влияют на покупки, разумеется - т.е. потребительские, а не балабольственно-успокоительные).
airmax78 написав:Кто был беден хотя бы три дня в своей жизни уже никогда не избавится от мировоззрения бедняка. Все так. Почему и торчу на этой ветке - пытаюсь перенять что-то у богатых и успешных людей: вас, респекта, профа, таракана.
Таракан, сказал что никогда не продавал на 7км, значит - это разные люди.
За лекции сколько заплатишь денег?
Конечно, он как жирком оброс, стесняться своей биографии стал. Строит из себя Илона Маска от торговли. Зеленая улица контейнер 126 - напомни ему.
За лекции ты мне должен 5к долларов. Проще спекулировать, недвига - она не двигается.
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