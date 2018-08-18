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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5179518051815182>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:20

Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:35

  investorkiev написав:
  flyman написав:Ще недавно було 1куе, стало 10куе

тоесть имеем 3 кавалирки вокруг Киева, + комора 2,8метров +10 куе.

Прилично оброс активами наш Флай.

Це не про активи. Це про вартість лікування від ковіду.

1 куе - це просто щоб тебе поклали в лікарню
9 куе - лікування.

зі. 2 кавалірки+комора+підвал+дериватив на кавалірку.

ззі. бахатий! :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:42

  4e4ensxe написав:
  remark написав:
  4e4ensxe написав:я вчера наблюдал за пожаром в Зеленом осторове. и меня интересует кто будет коменсировать убытки соседям, ведь убытки там не малые.


Странный троллинг на форуме, когда я вчера первым сообщил о пожаре в ЗО-2 никакой реакции небыло, полный игнор, сегодня уже обсасывается тема.


никакого тролинга нет
тут очень очень скольский момент возможен :
вы сделали ремонт в своем пентхаусе за сто тыщ мильонов денег и живете там пьете вдову клико и тут ва в квартиру с потолка пол тонны воды на голову начинает течь. что делать? куда бежать? при этом под ноками неистово лает померанский шпиц. короче нервный срыв обеспечен. при том что пожар то не у Вас.
пожар потушили спасатели уехали, труп в морге . Вы заходите с собачкой на руках в свой пентхаус и понимаете ..... что это уже не пентхаус - а полуподвал в ипенях. все в воде грязи и гари.
и как теперь тут жить? с кого будет спрос

За що так ненавидите цоколь в Ірпені?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:32

  Kostia написав:Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел

Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:50

  antey1969 написав:
  Kostia написав:Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел

Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там

так он не купить а продать хочет)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:09

  Унуноктий написав:
  antey1969 написав:
  Kostia написав:Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел

Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там

так он не купить а продать хочет)

Крысы бегут с корабля...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:10

  Унуноктий написав:
  antey1969 написав:
  Kostia написав:Ребята, оранж походу достраивают, почём там однушка или двушка сейчас? На сайте не нашел

Ну так однушки там все проданы, только во второй очереди теперь.
Двухи вроде бы как то есть, то нет, мутят с ними что-то.
Но можете к Уне сходить на поклон, у него вроде бы как давняя инвестиция там

так он не купить а продать хочет)

Ты почём будешь выставлять?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:55

  BIGor написав:
  airmax78 написав:В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?

А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).


Очередной треп о последнем упущенном шансе влезть в бетон. На самом же деле настроения сегодня более негативные, чем в разгар карантина (те, которые влияют на покупки, разумеется - т.е. потребительские, а не балабольственно-успокоительные).

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=130
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:24

  zРадио написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?

А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).


Очередной треп о последнем упущенном шансе влезть в бетон. На самом же деле настроения сегодня более негативные, чем в разгар карантина (те, которые влияют на покупки, разумеется - т.е. потребительские, а не балабольственно-успокоительные).

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=130

Непонятно, где там про бетон? Больше про потребительские настроения. На Ваш взгляд сейчас застройщики загоняют в бетон подогревая новыми ценами?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:59

quote="5051102:remark"
  zРадио написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:В разгар карантина, в некоторых случаях, можно было выторговать очень хорошую скидку. При чем это даже от суммы покупки не очень зависело. Все же помнят какое настроение было в марте-апреле?

А сейчас уже проблема вируса в Украине как я понял решена? Экономика растет семимильными шагами, буитокадаражай (с).


Очередной треп о последнем упущенном шансе влезть в бетон. На самом же деле настроения сегодня более негативные, чем в разгар карантина (те, которые влияют на покупки, разумеется - т.е. потребительские, а не балабольственно-успокоительные).

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=130

Непонятно, где там про бетон? Больше про потребительские настроения. На Ваш взгляд сейчас застройщики загоняют в бетон подогревая новыми ценами?

-------
З бетоном, буде, як пророкувала Трибека: дифіцит нового житла.

Тільки в неї була інша причина, але вийшло, що через крах будівельних пірамід Укрбуда, Аркади, та інших, вона вгадала.

Цікаво, що от Долярчик теж вгадує тенденції, а аірмакс із МБА ловить лосів.

Чим тупіше, тим умніше.
І горе від ума.
Ось такий діагноз КРЖН.
Тому моделі зРадіо, скоріш за все не працюють.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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