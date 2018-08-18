Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: Очередной треп о последнем упущенном шансе влезть в бетон. На самом же деле настроения сегодня более негативные, чем в разгар карантина (те, которые влияют на покупки, разумеется - т.е. потребительские, а не балабольственно-успокоительные).
PS: да, и посмотрим еще, куда пойдут цены застройщиков после падения Аркады (в дополнение к падению Укрбуда) - предложения меньше не стало, т.к. Аркада больше года ничего нового не продавала, а вот желания вкладываться в первичку явно поуменьшилось...
zРадио написав: PS: да, и посмотрим еще, куда пойдут цены застройщиков после падения Аркады (в дополнение к падению Укрбуда) - предложения меньше не стало, т.к. Аркада больше года ничего нового не продавала, а вот желания вкладываться в первичку явно поуменьшилось...
Не заметил, чтобы желающих стало меньше, народ по прежнему активно ходит по отделам продаж взять Варшавские, Диброву и т.п. и судя по форуму домик.юа выгребают более менее удачные планировки, этажи, виды и главное однушки это как классика, при всем этом с сентября цены все приподняли, как то так.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
zРадио написав: PS: да, и посмотрим еще, куда пойдут цены застройщиков после падения Аркады (в дополнение к падению Укрбуда) - предложения меньше не стало, т.к. Аркада больше года ничего нового не продавала, а вот желания вкладываться в первичку явно поуменьшилось...
Не заметил, чтобы желающих стало меньше, народ по прежнему активно ходит по отделам продаж взять Варшавские, Диброву и т.п. и судя по форуму домик.юа выгребают более менее удачные планировки, этажи, виды и главное однушки это как классика, при всем этом с сентября цены все приподняли, как то так.
Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...
КАН и СГ получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.
PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...
zРадио написав:Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...
КАН и СГ, возможно, и получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.
PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...
Не думаю, что такое допустят как с банками, по Вашему останется КАН с КГС, даже если такое сбудется, то это рост однозначный, Никонов такого шанса не упустит и ценники подтянет как монополист надежности и качества.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
zРадио написав: PS: да, и посмотрим еще, куда пойдут цены застройщиков после падения Аркады (в дополнение к падению Укрбуда) - предложения меньше не стало, т.к. Аркада больше года ничего нового не продавала, а вот желания вкладываться в первичку явно поуменьшилось...
Не заметил, чтобы желающих стало меньше, народ по прежнему активно ходит по отделам продаж взять Варшавские, Диброву и т.п. и судя по форуму домик.юа выгребают более менее удачные планировки, этажи, виды и главное однушки это как классика, при всем этом с сентября цены все приподняли, как то так.
Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...
КАН и СГ получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.
PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...
+1 Теж так думаю, хоча Пропери пишуть, що не послідовний. Надіюсь, що на всі деривативи отримаю свідоцтва власності.
zРадио написав:Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...
КАН и СГ, возможно, и получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.
PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...
Не думаю, что такое допустят как с банками, по Вашему останется КАН с КГС, даже если такое сбудется, то это рост однозначный, Никонов такого шанса не упустит и ценники подтянет как монополист надежности и качества.
В Києві, скоріш за все так, а оКРЖН там ціни на дні котлована особливо не змінилися більше чим за 5 останніх років. Якщо у 2014 були 10Кгрн за м2, то у 2020 є за 11500грн. м2.
zРадио написав:Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...
КАН и СГ, возможно, и получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.
PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...
Не думаю, что такое допустят как с банками, по Вашему останется КАН с КГС, даже если такое сбудется, то это рост однозначный, Никонов такого шанса не упустит и ценники подтянет как монополист надежности и качества.
В Києві, скоріш за все так, а оКРЖН там ціни на дні котлована особливо не змінилися більше чим за 5 останніх років. Якщо у 2014 були 10Кгрн за м2, то у 2020 є за 11500грн. м2.
Народ пожил в ипенях за Окружной и потихоньку раздупляется. Медицина там только за наличные, из развлечений только кафешка у дома да прогулка по лесополосе. К тому же чем платить за детсад 6+ тыс грн в мес да за школу от 7 тыс грн в месяц, а потом еще и по два часа утром и вечером проводить в пробках в Киев на работу, так лучше сдыхаться от заокружной прелести да релоцироваться в Киев.
flyman написав:В Києві, скоріш за все так, а оКРЖН там ціни на дні котлована особливо не змінилися більше чим за 5 останніх років. Якщо у 2014 були 10Кгрн за м2, то у 2020 є за 11500грн. м2.
І знову про Немішаєве, що там робити, хіба що юнакам технікум поруч та рибалкам ставки в Мироцькому) А що там Бородянка будує що?
Як на мене, Немішаєве - край цивілізації. Далі, хіба для дачі. З Немішаєве біля 40 хв. до метро (1 год. до м.Хрещатик) Тим часом, від Марини Цвєтаєвої приблизно так само, як і з ДРВЗ. Тільки в Немішаєве готове за 11000 грн. м2. І школа поряд.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 вер, 2020 13:27, всього редагувалось 2 разів.