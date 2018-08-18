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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5180518151825183>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:02

  remark написав:
  zРадио написав:
Очередной треп о последнем упущенном шансе влезть в бетон. На самом же деле настроения сегодня более негативные, чем в разгар карантина (те, которые влияют на покупки, разумеется - т.е. потребительские, а не балабольственно-успокоительные).

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=130

Непонятно, где там про бетон? Больше про потребительские настроения. На Ваш взгляд сейчас застройщики загоняют в бетон подогревая новыми ценами?


А где греет? Гривневый ценник YTD вырос на 7%, курс доллара - на 19%. Пора уже менять пластинку с "ниподишивело" на "подишивело никритично" :mrgreen:

https://minfin.com.ua/currency/nbu/usd/2019-12-27/
https://100realty.ua/analytics/54814

PS: да, и посмотрим еще, куда пойдут цены застройщиков после падения Аркады (в дополнение к падению Укрбуда) - предложения меньше не стало, т.к. Аркада больше года ничего нового не продавала, а вот желания вкладываться в первичку явно поуменьшилось...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:13

  zРадио написав:
PS: да, и посмотрим еще, куда пойдут цены застройщиков после падения Аркады (в дополнение к падению Укрбуда) - предложения меньше не стало, т.к. Аркада больше года ничего нового не продавала, а вот желания вкладываться в первичку явно поуменьшилось...


Не заметил, чтобы желающих стало меньше, народ по прежнему активно ходит по отделам продаж взять Варшавские, Диброву и т.п. и судя по форуму домик.юа выгребают более менее удачные планировки, этажи, виды и главное однушки это как классика, при всем этом с сентября цены все приподняли, как то так.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:20

  remark написав:
  zРадио написав:
PS: да, и посмотрим еще, куда пойдут цены застройщиков после падения Аркады (в дополнение к падению Укрбуда) - предложения меньше не стало, т.к. Аркада больше года ничего нового не продавала, а вот желания вкладываться в первичку явно поуменьшилось...


Не заметил, чтобы желающих стало меньше, народ по прежнему активно ходит по отделам продаж взять Варшавские, Диброву и т.п. и судя по форуму домик.юа выгребают более менее удачные планировки, этажи, виды и главное однушки это как классика, при всем этом с сентября цены все приподняли, как то так.


Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...

КАН и СГ получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.

PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:26

  zРадио написав:Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...

КАН и СГ, возможно, и получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.

PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...


Не думаю, что такое допустят как с банками, по Вашему останется КАН с КГС, даже если такое сбудется, то это рост однозначный, Никонов такого шанса не упустит и ценники подтянет как монополист надежности и качества.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:38

  zРадио написав:
  remark написав:
  zРадио написав:
PS: да, и посмотрим еще, куда пойдут цены застройщиков после падения Аркады (в дополнение к падению Укрбуда) - предложения меньше не стало, т.к. Аркада больше года ничего нового не продавала, а вот желания вкладываться в первичку явно поуменьшилось...


Не заметил, чтобы желающих стало меньше, народ по прежнему активно ходит по отделам продаж взять Варшавские, Диброву и т.п. и судя по форуму домик.юа выгребают более менее удачные планировки, этажи, виды и главное однушки это как классика, при всем этом с сентября цены все приподняли, как то так.


Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...

КАН и СГ получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.

PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...

+1
Теж так думаю,
хоча Пропери пишуть, що не послідовний.
Надіюсь, що на всі деривативи отримаю свідоцтва власності.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:42

  remark написав:
  zРадио написав:Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...

КАН и СГ, возможно, и получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.

PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...


Не думаю, что такое допустят как с банками, по Вашему останется КАН с КГС, даже если такое сбудется, то это рост однозначный, Никонов такого шанса не упустит и ценники подтянет как монополист надежности и качества.

В Києві, скоріш за все так, а оКРЖН там ціни на дні котлована особливо не змінилися більше чим за 5 останніх років. Якщо у 2014 були 10Кгрн за м2, то у 2020 є за 11500грн. м2.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:51

  flyman написав:
  remark написав:
  zРадио написав:Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...

КАН и СГ, возможно, и получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.

PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...


Не думаю, что такое допустят как с банками, по Вашему останется КАН с КГС, даже если такое сбудется, то это рост однозначный, Никонов такого шанса не упустит и ценники подтянет как монополист надежности и качества.

В Києві, скоріш за все так, а оКРЖН там ціни на дні котлована особливо не змінилися більше чим за 5 останніх років. Якщо у 2014 були 10Кгрн за м2, то у 2020 є за 11500грн. м2.

Народ пожил в ипенях за Окружной и потихоньку раздупляется. Медицина там только за наличные, из развлечений только кафешка у дома да прогулка по лесополосе. К тому же чем платить за детсад 6+ тыс грн в мес да за школу от 7 тыс грн в месяц, а потом еще и по два часа утром и вечером проводить в пробках в Киев на работу, так лучше сдыхаться от заокружной прелести да релоцироваться в Киев.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:04

  flyman написав:В Києві, скоріш за все так, а оКРЖН там ціни на дні котлована особливо не змінилися більше чим за 5 останніх років. Якщо у 2014 були 10Кгрн за м2, то у 2020 є за 11500грн. м2.

І знову про Немішаєве, що там робити, хіба що юнакам технікум поруч та рибалкам ставки в Мироцькому) А що там Бородянка будує що?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:21

  remark написав:
  flyman написав:В Києві, скоріш за все так, а оКРЖН там ціни на дні котлована особливо не змінилися більше чим за 5 останніх років. Якщо у 2014 були 10Кгрн за м2, то у 2020 є за 11500грн. м2.

І знову про Немішаєве, що там робити, хіба що юнакам технікум поруч та рибалкам ставки в Мироцькому) А що там Бородянка будує що?

Як на мене, Немішаєве - край цивілізації. Далі, хіба для дачі.
З Немішаєве біля 40 хв. до метро (1 год. до м.Хрещатик)
Тим часом, від Марини Цвєтаєвої приблизно так само, як і з ДРВЗ.
Тільки в Немішаєве готове за 11000 грн. м2. І школа поряд.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 вер, 2020 13:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:25

  flyman написав:
  remark написав:
  flyman написав:В Києві, скоріш за все так, а оКРЖН там ціни на дні котлована особливо не змінилися більше чим за 5 останніх років. Якщо у 2014 були 10Кгрн за м2, то у 2020 є за 11500грн. м2.

І знову про Немішаєве, що там робити, хіба що юнакам технікум поруч та рибалкам ставки в Мироцькому) А що там Бородянка будує що?

Як на мене, Немішаєве - край цивілізації. Далі, хіба для дачі.

Ну на рахунок раю, не підтверджую, а те що будують там близько до Варшавки це недолік, шум не райський буде)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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