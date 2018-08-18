remark написав:
Ну на рахунок раю, не підтверджую, а те що будують там близько до Варшавки це недолік, шум не райський буде)
Це з іншого боку залізниці.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:28
Це з іншого боку залізниці.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:39
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:46
Тю тебе, ти все окупацію Росією чекаєш.
"Аннушка разліла масло" (с)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 вер, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:46
Як на мене, Немішаєве - край цивілізації. Далі, хіба для дачі.[/quote]
Ну на рахунок раю, не підтверджую, а те що будують там близько до Варшавки це недолік, шум не райський буде)[/quote]
Це з іншого боку залізниці.[/quote]
На тій стороні де Інститут картоплярства, тобто в полях?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:49
Це з іншого боку залізниці.[/quote]
На тій стороні де Інститут картоплярства, тобто в полях?[/quote]
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Не в полях, а з того краю смт.
Буча Квартал та Нова Буча тоді теж можна сказати, що "в полях"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 вер, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:51
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО! можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
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