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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5180518151825183

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:28

  remark написав:
  flyman написав:
  remark написав: І знову про Немішаєве, що там робити, хіба що юнакам технікум поруч та рибалкам ставки в Мироцькому) А що там Бородянка будує що?

Як на мене, Немішаєве - край цивілізації. Далі, хіба для дачі.

Ну на рахунок раю, не підтверджую, а те що будують там близько до Варшавки це недолік, шум не райський буде)

Це з іншого боку залізниці.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:39

  flyman написав:Надіюсь, що на всі деривативи отримаю свідоцтва власності.

Думаю, що отримаєш повідомлення на знос від окупаційної адміністрації і рахунок за приведення участку до первісного стану.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:46

  change_pm написав:
  flyman написав:Надіюсь, що на всі деривативи отримаю свідоцтва власності.

Думаю, що отримаєш повідомлення на знос від окупаційної адміністрації і рахунок за приведення участку до первісного стану.

Тю тебе, ти все окупацію Росією чекаєш.
"Аннушка разліла масло" (с)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 вер, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:46

  flyman написав: І знову про Немішаєве, що там робити, хіба що юнакам технікум поруч та рибалкам ставки в Мироцькому) А що там Бородянка будує що?

Як на мене, Немішаєве - край цивілізації. Далі, хіба для дачі.[/quote]
Ну на рахунок раю, не підтверджую, а те що будують там близько до Варшавки це недолік, шум не райський буде)[/quote]
Це з іншого боку залізниці.[/quote]

На тій стороні де Інститут картоплярства, тобто в полях?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:49

  remark написав:
  flyman написав:Як на мене, Немішаєве - край цивілізації. Далі, хіба для дачі.

Ну на рахунок раю, не підтверджую, а те що будують там близько до Варшавки це недолік, шум не райський буде)

Це з іншого боку залізниці.[/quote]

На тій стороні де Інститут картоплярства, тобто в полях?[/quote]
-----

Не в полях, а з того краю смт.
Буча Квартал та Нова Буча тоді теж можна сказати, що "в полях"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 вер, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:51

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Надіюсь, що на всі деривативи отримаю свідоцтва власності.

Думаю, що отримаєш повідомлення на знос від окупаційної адміністрації і рахунок за приведення участку до первісного стану.

Тю тебе, ти все окупацію Росією чекаєш.

Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.

зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО! можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...

ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
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