Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав: І знову про Немішаєве, що там робити, хіба що юнакам технікум поруч та рибалкам ставки в Мироцькому) А що там Бородянка будує що?
Як на мене, Немішаєве - край цивілізації. Далі, хіба для дачі.[/quote] Ну на рахунок раю, не підтверджую, а те що будують там близько до Варшавки це недолік, шум не райський буде)[/quote] Це з іншого боку залізниці.[/quote]
На тій стороні де Інститут картоплярства, тобто в полях?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
flyman написав:Надіюсь, що на всі деривативи отримаю свідоцтва власності.
Думаю, що отримаєш повідомлення на знос від окупаційної адміністрації і рахунок за приведення участку до первісного стану.
Тю тебе, ти все окупацію Росією чекаєш.
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО! можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік: Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни. 1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
change_pm написав:Думаю, що отримаєш повідомлення на знос від окупаційної адміністрації і рахунок за приведення участку до первісного стану.
Тю тебе, ти все окупацію Росією чекаєш.
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО! можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік: Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни. 1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
Зрозумів, отже "купуємо для себе, а не в оренду" в акурта
zРадио написав:Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...
КАН и СГ, возможно, и получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.
PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...
Не думаю, что такое допустят как с банками, по Вашему останется КАН с КГС, даже если такое сбудется, то это рост однозначный, Никонов такого шанса не упустит и ценники подтянет как монополист надежности и качества.
действительно, ведь где-же еще жить, как не в новострое на стадии котлована. никаких нет альтернатив. поэтому цену уйдут в космос.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California