Додано: Суб 05 вер, 2020 14:17

remark написав: zРадио написав: Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...



КАН и СГ, возможно, и получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.



PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается... Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...КАН и СГ, возможно, и получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...



Не думаю, что такое допустят как с банками, по Вашему останется КАН с КГС, даже если такое сбудется, то это рост однозначный, Никонов такого шанса не упустит и ценники подтянет как монополист надежности и качества. Не думаю, что такое допустят как с банками, по Вашему останется КАН с КГС, даже если такое сбудется, то это рост однозначный, Никонов такого шанса не упустит и ценники подтянет как монополист надежности и качества.



действительно, ведь где-же еще жить, как не в новострое на стадии котлована. никаких нет альтернатив. поэтому цену уйдут в космос. действительно, ведь где-же еще жить, как не в новострое на стадии котлована. никаких нет альтернатив. поэтому цену уйдут в космос.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California