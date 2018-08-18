change_pm написав:Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО! можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
ни че себе радикальные настроения у патриотов.
даже я бы таких прогнозов не дал. Я бы сказал что 70/30, и то не в течении года, а на 5-10 лет, и то - 70% что страна останется. Проблема в том, что и 30% риска - это очень, очень много для такого консервативного актива как недвижимость.
Кстати, читал, что всего две страны на всей планете, которые за последние 400 лет непрерывно имели собственную государственность (это Великобритания и Россия), так что получается ситуация когда меняется государственность, границы и т.д. - по всему миру это норма, только последние 75 лет со Дня Победы нас расслабили, а до этого все было весьма динамично.