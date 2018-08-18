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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5181518251835184

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:22

  change_pm написав:Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.

зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО! можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...

ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.


ни че себе радикальные настроения у патриотов.
даже я бы таких прогнозов не дал. Я бы сказал что 70/30, и то не в течении года, а на 5-10 лет, и то - 70% что страна останется. Проблема в том, что и 30% риска - это очень, очень много для такого консервативного актива как недвижимость.

Кстати, читал, что всего две страны на всей планете, которые за последние 400 лет непрерывно имели собственную государственность (это Великобритания и Россия), так что получается ситуация когда меняется государственность, границы и т.д. - по всему миру это норма, только последние 75 лет со Дня Победы нас расслабили, а до этого все было весьма динамично.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:06

  investorkiev написав:
  change_pm написав:Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.

зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО! можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...

ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.


ни че себе радикальные настроения у патриотов.
даже я бы таких прогнозов не дал. Я бы сказал что 70/30, и то не в течении года, а на 5-10 лет, и то - 70% что страна останется. Проблема в том, что и 30% риска - это очень, очень много для такого консервативного актива как недвижимость.

Кстати, читал, что всего две страны на всей планете, которые за последние 400 лет непрерывно имели собственную государственность (это Великобритания и Россия), так что получается ситуация когда меняется государственность, границы и т.д. - по всему миру это норма, только последние 75 лет со Дня Победы нас расслабили, а до этого все было весьма динамично.

Тепер розумієте, чому я вже два роки веду просвітницьку діяльність стосовно нерухомості в ЮК?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:14

Ну в СССР не особо сохранились права на недвижимое имущество царской России.
Так что только Британия остается.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:16

  change_pm написав:
  investorkiev написав:
  change_pm написав:Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.

зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО! можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...

ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.


ни че себе радикальные настроения у патриотов.
даже я бы таких прогнозов не дал. Я бы сказал что 70/30, и то не в течении года, а на 5-10 лет, и то - 70% что страна останется. Проблема в том, что и 30% риска - это очень, очень много для такого консервативного актива как недвижимость.

Кстати, читал, что всего две страны на всей планете, которые за последние 400 лет непрерывно имели собственную государственность (это Великобритания и Россия), так что получается ситуация когда меняется государственность, границы и т.д. - по всему миру это норма, только последние 75 лет со Дня Победы нас расслабили, а до этого все было весьма динамично.

Тепер розумієте, чому я вже два роки веду просвітницьку діяльність стосовно нерухомості в ЮК?

Через глобальне потепління більша частина ЮК опиниться під водою. Лондон, майже весь.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:58

  flyman написав:Через глобальне потепління більша частина ЮК опиниться під водою. Лондон, майже весь.

Айяайяй! Що ж робити?

Коли той момент настане, то ні тебе, ні мене вже в живих не буде...
change_pm
 
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  #<1 ... 5181518251835184
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