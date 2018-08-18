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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 вер, 2020 15:22
change_pm написав:
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО!
можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
ни че себе радикальные настроения у патриотов.
даже я бы таких прогнозов не дал. Я бы сказал что 70/30, и то не в течении года, а на 5-10 лет, и то - 70% что страна останется. Проблема в том, что и 30% риска - это очень, очень много для такого консервативного актива как недвижимость.
Кстати, читал, что всего две страны на всей планете, которые за последние 400 лет непрерывно имели собственную государственность (это Великобритания и Россия), так что получается ситуация когда меняется государственность, границы и т.д. - по всему миру это норма, только последние 75 лет со Дня Победы нас расслабили, а до этого все было весьма динамично.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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investorkiev
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:06
investorkiev написав: change_pm написав:
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО!
можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
ни че себе радикальные настроения у патриотов.
даже я бы таких прогнозов не дал. Я бы сказал что 70/30, и то не в течении года, а на 5-10 лет, и то - 70% что страна останется. Проблема в том, что и 30% риска - это очень, очень много для такого консервативного актива как недвижимость.
Кстати, читал, что всего две страны на всей планете, которые за последние 400 лет непрерывно имели собственную государственность (это Великобритания
и Россия), так что получается ситуация когда меняется государственность, границы и т.д. - по всему миру это норма, только последние 75 лет со Дня Победы нас расслабили, а до этого все было весьма динамично.
Тепер розумієте, чому я вже два роки веду просвітницьку діяльність стосовно нерухомості в ЮК?
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:14
Ну в СССР не особо сохранились права на недвижимое имущество царской России.
Так что только Британия остается.
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foxluck
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:16
change_pm написав: investorkiev написав: change_pm написав:
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО!
можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
ни че себе радикальные настроения у патриотов.
даже я бы таких прогнозов не дал. Я бы сказал что 70/30, и то не в течении года, а на 5-10 лет, и то - 70% что страна останется. Проблема в том, что и 30% риска - это очень, очень много для такого консервативного актива как недвижимость.
Кстати, читал, что всего две страны на всей планете, которые за последние 400 лет непрерывно имели собственную государственность (это Великобритания
и Россия), так что получается ситуация когда меняется государственность, границы и т.д. - по всему миру это норма, только последние 75 лет со Дня Победы нас расслабили, а до этого все было весьма динамично.
Тепер розумієте, чому я вже два роки веду просвітницьку діяльність стосовно нерухомості в ЮК?
Через глобальне потепління більша частина ЮК опиниться під водою. Лондон, майже весь.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:58
flyman написав:
Через глобальне потепління більша частина ЮК опиниться під водою. Лондон, майже весь.
Айяайяй! Що ж робити?
Коли той момент настане, то ні тебе, ні мене вже в живих не буде...
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change_pm
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