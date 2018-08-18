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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 вер, 2020 15:22
change_pm написав:
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО!
можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
ни че себе радикальные настроения у патриотов.
даже я бы таких прогнозов не дал. Я бы сказал что 70/30, и то не в течении года, а на 5-10 лет, и то - 70% что страна останется. Проблема в том, что и 30% риска - это очень, очень много для такого консервативного актива как недвижимость.
Кстати, читал, что всего две страны на всей планете, которые за последние 400 лет непрерывно имели собственную государственность (это Великобритания и Россия), так что получается ситуация когда меняется государственность, границы и т.д. - по всему миру это норма, только последние 75 лет со Дня Победы нас расслабили, а до этого все было весьма динамично.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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investorkiev
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:06
investorkiev написав: change_pm написав:
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО!
можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
ни че себе радикальные настроения у патриотов.
даже я бы таких прогнозов не дал. Я бы сказал что 70/30, и то не в течении года, а на 5-10 лет, и то - 70% что страна останется. Проблема в том, что и 30% риска - это очень, очень много для такого консервативного актива как недвижимость.
Кстати, читал, что всего две страны на всей планете, которые за последние 400 лет непрерывно имели собственную государственность (это Великобритания
и Россия), так что получается ситуация когда меняется государственность, границы и т.д. - по всему миру это норма, только последние 75 лет со Дня Победы нас расслабили, а до этого все было весьма динамично.
Тепер розумієте, чому я вже два роки веду просвітницьку діяльність стосовно нерухомості в ЮК?
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:14
Ну в СССР не особо сохранились права на недвижимое имущество царской России.
Так что только Британия остается.
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foxluck
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:16
change_pm написав: investorkiev написав: change_pm написав:
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО!
можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
ни че себе радикальные настроения у патриотов.
даже я бы таких прогнозов не дал. Я бы сказал что 70/30, и то не в течении года, а на 5-10 лет, и то - 70% что страна останется. Проблема в том, что и 30% риска - это очень, очень много для такого консервативного актива как недвижимость.
Кстати, читал, что всего две страны на всей планете, которые за последние 400 лет непрерывно имели собственную государственность (это Великобритания
и Россия), так что получается ситуация когда меняется государственность, границы и т.д. - по всему миру это норма, только последние 75 лет со Дня Победы нас расслабили, а до этого все было весьма динамично.
Тепер розумієте, чому я вже два роки веду просвітницьку діяльність стосовно нерухомості в ЮК?
Через глобальне потепління більша частина ЮК опиниться під водою. Лондон, майже весь.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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2
Додано: Суб 05 вер, 2020 16:58
flyman написав:
Через глобальне потепління більша частина ЮК опиниться під водою. Лондон, майже весь.
Айяайяй! Що ж робити?
Коли той момент настане, то ні тебе, ні мене вже в живих не буде...
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change_pm
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Додано: Суб 05 вер, 2020 17:51
change_pm написав:
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО!
можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
Розтлумачте, будь ласка, якої країни, на ваш погляд, не стане: Білорусі, РФ, США чи України? Чі може всіх перелічених?
Чим готові підкріпити свій прогноз?
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drevlyanin
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Додано: Суб 05 вер, 2020 17:58
І ще про щось важливе для держави і КРЖН, а саме демографію.
2019 рік смертність - народжуваність (на 100 смертей, кіл-сть народжень)
Польша 100 92
Україна 100 53
Перспективи КРЖН?
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Додано: Суб 05 вер, 2020 18:02
drevlyanin написав: change_pm написав:
Це буде закономірний результат 29 років "вдалої" побудови держави і 6 років "переможної" війни.
зі. Спостерігай за подіями в Білорусі, за санкціями проти РФ і перегонами в Штатах. Якщо все почне валитись, МОЖЛИВО!
можливо в тебе буде тиждень, щоб вийти з усіх деривативів КРЖН і звалити в Тернопіль ...
ззі. Я даю наступний прогноз на рік:
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять.
Розтлумачте, будь ласка, якої країни, на ваш погляд, не стане: Білорусі, РФ, США чи України? Чі може всіх перелічених?
Чим готові підкріпити свій прогноз?
Поставив свої грощі - списав з балансу активи на КРЖН.
Не стане Україні в кордонах 2020 року.
Про РФ не певен, можливо і їх не стане після агресії в сторону України.
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change_pm
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Додано: Суб 05 вер, 2020 18:06
change_pm написав:
І ще про щось важливе для держави і КРЖН, а саме демографію.
2019 рік смертність - народжуваність (на 100 смертей, кіл-сть народжень)
Польша 100 92
Україна 100 53
Перспективи КРЖН?
Чим тоді керуються забудовники на вашу думку, які вони бачать для себе перспективи? Мабуть покупці створюють попит, якщо так активно Київ забудовується, не можуть вони будувати аби будувати)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Суб 05 вер, 2020 18:16
Вести с полей: клиентка продала в мае месяце дачу за 60 к$. До этого несколько лет безуспешно пыталась продать за 50. Осенью рылы посоветовали поднять цену, мол пошел рост и есть потенциальные покупатели. В результате до нового года приходило пару туристов и тишина.
С началом карантина уже совсем отчаялась и думала снижаться до 40, но тут неожиданно пошли звонки и с первого же просмотра получила завдаток. Покупатели "данецкие", которые до того арендовали в Киеве. За часть денег куплена однушка с ремонтом в новом доме в Ирпене для дитяти. Как сказал бы Захар: шах и мат теории Трибеки.
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drevlyanin
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