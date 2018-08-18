drevlyanin написав:Вести с полей: клиентка продала в мае месяце дачу за 60 к$. До этого несколько лет безуспешно пыталась продать за 50. Осенью рылы посоветовали поднять цену, мол пошел рост и есть потенциальные покупатели. В результате до нового года приходило пару туристов и тишина.
С началом карантина уже совсем отчаялась и думала снижаться до 40, но тут неожиданно пошли звонки и с первого же просмотра получила завдаток. Покупатели "данецкие", которые до того арендовали в Киеве. За часть денег куплена однушка с ремонтом в новом доме в Ирпене для дитяти. Как сказал бы Захар: шах и мат теории Трибеки.
Так все таки рост наступает уверенно по всем сегментам недвиги.