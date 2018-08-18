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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5182518351845185

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:20

  drevlyanin написав:Вести с полей: клиентка продала в мае месяце дачу за 60 к$. До этого несколько лет безуспешно пыталась продать за 50. Осенью рылы посоветовали поднять цену, мол пошел рост и есть потенциальные покупатели. В результате до нового года приходило пару туристов и тишина.
С началом карантина уже совсем отчаялась и думала снижаться до 40, но тут неожиданно пошли звонки и с первого же просмотра получила завдаток. Покупатели "данецкие", которые до того арендовали в Киеве. За часть денег куплена однушка с ремонтом в новом доме в Ирпене для дитяти. Как сказал бы Захар: шах и мат теории Трибеки. :)


Так все таки рост наступает уверенно по всем сегментам недвиги.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:35

  change_pm написав:
Розтлумачте, будь ласка, якої країни, на ваш погляд, не стане: Білорусі, РФ, США чи України? Чі може всіх перелічених?
Чим готові підкріпити свій прогноз?

Поставив свої грощі - списав з балансу активи на КРЖН.
Не стане Україні в кордонах 2020 року.
Про РФ не певен, можливо і їх не стане після агресії в сторону України.[/quote]

Ну припустімо. А де ж тоді ви бачите столицю того, що залишиться від України, в Тернополі?
ТРЖН ракетою вверх?
Київське князівство васал Московського царства? :shock: "Іпатека" на КРЖН під 7% в рублях?
Ціна на КРЖН як у СП-180000 рублей/метр за економ? :mrgreen:
drevlyanin
 
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