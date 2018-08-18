|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 05 вер, 2020 18:20
drevlyanin написав:
Вести с полей: клиентка продала в мае месяце дачу за 60 к$. До этого несколько лет безуспешно пыталась продать за 50. Осенью рылы посоветовали поднять цену, мол пошел рост и есть потенциальные покупатели. В результате до нового года приходило пару туристов и тишина.
С началом карантина уже совсем отчаялась и думала снижаться до 40, но тут неожиданно пошли звонки и с первого же просмотра получила завдаток. Покупатели "данецкие", которые до того арендовали в Киеве. За часть денег куплена однушка с ремонтом в новом доме в Ирпене для дитяти. Как сказал бы Захар: шах и мат теории Трибеки.
Так все таки рост наступает уверенно по всем сегментам недвиги.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 вер, 2020 18:35
change_pm написав:
Розтлумачте, будь ласка, якої країни, на ваш погляд, не стане: Білорусі, РФ, США чи України? Чі може всіх перелічених?
Чим готові підкріпити свій прогноз?
Поставив свої грощі - списав з балансу активи на КРЖН.
Не стане Україні в кордонах 2020 року.
Про РФ не певен, можливо і їх не стане після агресії в сторону України.[/quote]
Ну припустімо. А де ж тоді ви бачите столицю того, що залишиться від України, в Тернополі?
ТРЖН ракетою вверх?
Київське князівство васал Московського царства?
"Іпатека" на КРЖН під 7% в рублях?
Ціна на КРЖН як у СП-180000 рублей/метр за економ?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 117
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 вер, 2020 18:48
drevlyanin написав:
Вести с полей: клиентка продала в мае месяце дачу за 60 к$. До этого несколько лет безуспешно пыталась продать за 50. Осенью рылы посоветовали поднять цену, мол пошел рост и есть потенциальные покупатели. В результате до нового года приходило пару туристов и тишина.
С началом карантина уже совсем отчаялась и думала снижаться до 40, но тут неожиданно пошли звонки и с первого же просмотра получила завдаток. Покупатели "данецкие", которые до того арендовали в Киеве. За часть денег куплена однушка с ремонтом в новом доме в Ирпене для дитяти. Как сказал бы Захар: шах и мат теории Трибеки.
Сємєйний совєт
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21361
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 1545 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 05 вер, 2020 19:08
drevlyanin написав:
Вести с полей: клиентка продала в мае месяце дачу за 60 к$. До этого несколько лет безуспешно пыталась продать за 50. Осенью рылы посоветовали поднять цену, мол пошел рост и есть потенциальные покупатели. В результате до нового года приходило пару туристов и тишина.
С началом карантина уже совсем отчаялась и думала снижаться до 40, но тут неожиданно пошли звонки и с первого же просмотра получила завдаток. Покупатели "данецкие", которые до того арендовали в Киеве. За часть денег куплена однушка с ремонтом в новом доме в Ирпене для дитяти. Как сказал бы Захар: шах и мат
теории Трибеки.
Вы недостаточно знакомы с матчастью, нужно подтянуть
Захар сказал бы что хотели показать дулю шаромыгам-сиськососателям но "семейный совет" помешал
а юра-теплотехник сказал бы мат и шах)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11732
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 вер, 2020 19:17
в отличие от "донецких", которые имеют свойство заканчиваться, коррупция поддержит кржн
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 вер, 2020 19:26
remark написав:
Чим тоді керуються забудовники на вашу думку, які вони бачать для себе перспективи?
change_pm написав:
І ще про щось важливе для держави і КРЖН, а саме демографію.
2019 рік смертність - народжуваність (на 100 смертей, кіл-сть народжень)
Польша 100 92
Україна 100 53
Перспективи КРЖН?
Мабуть покупці створюють попит, якщо так активно Київ забудовується, не можуть вони будувати аби будувати)
А чим керується Ахметов, який користуясь порадами Маккінзі, не передбачив, що треба вчасно злити шахти і металургію за 16 млрд в 2008 році, і організувати біржевой фонд, інвестуючий в Штати?
Будівельники, поки можуть обілечюють публіку, і проблеми публіки, що потім робити з зайвою нерухомістю, будівельників не ...ть
Якщо що, будівельник просто закриють контору, всіх позвільняють і відд"ідуть на "мальдіви"...
зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2043
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 вер, 2020 19:28
change_pm написав:
Поставив свої грощі - списав з балансу активи на КРЖН.
Не стане Україні в кордонах 2020 року.
Про РФ не певен, можливо і їх не стане після агресії в сторону України.
drevlyanin написав:
Ну припустімо. А де ж тоді ви бачите столицю того, що залишиться від України, в Тернополі?
ТРЖН ракетою вверх?
Київське князівство васал Московського царства?
"Іпатека" на КРЖН під 7% в рублях?
Ціна на КРЖН як у СП-180000 рублей/метр за економ?
Ставлю на Львів, і Нову Галичину
бакс 200 рублів за один рубель ...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2043
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 вер, 2020 19:43
change_pm написав:
зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?
За цю думку плюсую, мене це теж чомусь насамперед дістає, невже це так буде продовжуватись до нескінченності, інвестори будуть надалі обростати новими метрами бетону, а ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 вер, 2020 19:54
remark написав: change_pm написав:
зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?
За цю думку плюсую, мене це теж чомусь насамперед дістає, невже це так буде продовжуватись до нескінченності, інвестори будуть надалі обростати новими метрами бетону, а ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)
Ось частина тексту про КРЖН, що я писав флаю на своїй гілці стосовно його купівлі кавалірок...
change_pm написав:
Імхо, нас не чекає грандіозне падіння через те, шо КРЖН - це бастіон українців, які не мають можливості вкладатись в якісну фонду і без головного болю. А мають тільки КРЖН, який і бетон, і фонда, і облігації...
Але нас чекає постійне повільне падіння ціни бетону, бо економічне підгрунтя зруйновано.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2043
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19065
|3157736
|
|
|471
|204030
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15540
|
|