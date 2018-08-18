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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5183518451855186>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:20

  drevlyanin написав:Вести с полей: клиентка продала в мае месяце дачу за 60 к$. До этого несколько лет безуспешно пыталась продать за 50. Осенью рылы посоветовали поднять цену, мол пошел рост и есть потенциальные покупатели. В результате до нового года приходило пару туристов и тишина.
С началом карантина уже совсем отчаялась и думала снижаться до 40, но тут неожиданно пошли звонки и с первого же просмотра получила завдаток. Покупатели "данецкие", которые до того арендовали в Киеве. За часть денег куплена однушка с ремонтом в новом доме в Ирпене для дитяти. Как сказал бы Захар: шах и мат теории Трибеки. :)


Так все таки рост наступает уверенно по всем сегментам недвиги.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:35

  change_pm написав:
Розтлумачте, будь ласка, якої країни, на ваш погляд, не стане: Білорусі, РФ, США чи України? Чі може всіх перелічених?
Чим готові підкріпити свій прогноз?

Поставив свої грощі - списав з балансу активи на КРЖН.
Не стане Україні в кордонах 2020 року.
Про РФ не певен, можливо і їх не стане після агресії в сторону України.[/quote]

Ну припустімо. А де ж тоді ви бачите столицю того, що залишиться від України, в Тернополі?
ТРЖН ракетою вверх?
Київське князівство васал Московського царства? :shock: "Іпатека" на КРЖН під 7% в рублях?
Ціна на КРЖН як у СП-180000 рублей/метр за економ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:48

  drevlyanin написав:Вести с полей: клиентка продала в мае месяце дачу за 60 к$. До этого несколько лет безуспешно пыталась продать за 50. Осенью рылы посоветовали поднять цену, мол пошел рост и есть потенциальные покупатели. В результате до нового года приходило пару туристов и тишина.
С началом карантина уже совсем отчаялась и думала снижаться до 40, но тут неожиданно пошли звонки и с первого же просмотра получила завдаток. Покупатели "данецкие", которые до того арендовали в Киеве. За часть денег куплена однушка с ремонтом в новом доме в Ирпене для дитяти. Как сказал бы Захар: шах и мат теории Трибеки. :)

Сємєйний совєт :)
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:08

  drevlyanin написав:Вести с полей: клиентка продала в мае месяце дачу за 60 к$. До этого несколько лет безуспешно пыталась продать за 50. Осенью рылы посоветовали поднять цену, мол пошел рост и есть потенциальные покупатели. В результате до нового года приходило пару туристов и тишина.
С началом карантина уже совсем отчаялась и думала снижаться до 40, но тут неожиданно пошли звонки и с первого же просмотра получила завдаток. Покупатели "данецкие", которые до того арендовали в Киеве. За часть денег куплена однушка с ремонтом в новом доме в Ирпене для дитяти. Как сказал бы Захар: шах и мат теории Трибеки. :)

Вы недостаточно знакомы с матчастью, нужно подтянуть
Захар сказал бы что хотели показать дулю шаромыгам-сиськососателям но "семейный совет" помешал
а юра-теплотехник сказал бы мат и шах)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:17

в отличие от "донецких", которые имеют свойство заканчиваться, коррупция поддержит кржн
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:26

  remark написав:
  change_pm написав:І ще про щось важливе для держави і КРЖН, а саме демографію.

2019 рік смертність - народжуваність (на 100 смертей, кіл-сть народжень)
Польша 100 92
Україна 100 53

Перспективи КРЖН?


Чим тоді керуються забудовники на вашу думку, які вони бачать для себе перспективи? Мабуть покупці створюють попит, якщо так активно Київ забудовується, не можуть вони будувати аби будувати)

А чим керується Ахметов, який користуясь порадами Маккінзі, не передбачив, що треба вчасно злити шахти і металургію за 16 млрд в 2008 році, і організувати біржевой фонд, інвестуючий в Штати?

Будівельники, поки можуть обілечюють публіку, і проблеми публіки, що потім робити з зайвою нерухомістю, будівельників не ...ть

Якщо що, будівельник просто закриють контору, всіх позвільняють і відд"ідуть на "мальдіви"...

зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:28

  change_pm написав:Поставив свої грощі - списав з балансу активи на КРЖН.
Не стане Україні в кордонах 2020 року.
Про РФ не певен, можливо і їх не стане після агресії в сторону України.

  drevlyanin написав:Ну припустімо. А де ж тоді ви бачите столицю того, що залишиться від України, в Тернополі?
ТРЖН ракетою вверх?
Київське князівство васал Московського царства? :shock: "Іпатека" на КРЖН під 7% в рублях?
Ціна на КРЖН як у СП-180000 рублей/метр за економ? :mrgreen:

Ставлю на Львів, і Нову Галичину :)
бакс 200 рублів за один рубель ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:43

  change_pm написав:
зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?


За цю думку плюсую, мене це теж чомусь насамперед дістає, невже це так буде продовжуватись до нескінченності, інвестори будуть надалі обростати новими метрами бетону, а ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:54

  remark написав:
  change_pm написав:
зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?


За цю думку плюсую, мене це теж чомусь насамперед дістає, невже це так буде продовжуватись до нескінченності, інвестори будуть надалі обростати новими метрами бетону, а ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)

Ось частина тексту про КРЖН, що я писав флаю на своїй гілці стосовно його купівлі кавалірок...
  change_pm написав:Імхо, нас не чекає грандіозне падіння через те, шо КРЖН - це бастіон українців, які не мають можливості вкладатись в якісну фонду і без головного болю. А мають тільки КРЖН, який і бетон, і фонда, і облігації...

Але нас чекає постійне повільне падіння ціни бетону, бо економічне підгрунтя зруйновано.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:18

  change_pm написав:
  remark написав:
  change_pm написав:І ще про щось важливе для держави і КРЖН, а саме демографію.

2019 рік смертність - народжуваність (на 100 смертей, кіл-сть народжень)
Польша 100 92
Україна 100 53

Перспективи КРЖН?


Чим тоді керуються забудовники на вашу думку, які вони бачать для себе перспективи? Мабуть покупці створюють попит, якщо так активно Київ забудовується, не можуть вони будувати аби будувати)

А чим керується Ахметов, який користуясь порадами Маккінзі, не передбачив, що треба вчасно злити шахти і металургію за 16 млрд в 2008 році, і організувати біржевой фонд, інвестуючий в Штати?

Будівельники, поки можуть обілечюють публіку, і проблеми публіки, що потім робити з зайвою нерухомістю, будівельників не ...ть

Якщо що, будівельник просто закриють контору, всіх позвільняють і відд"ідуть на "мальдіви"...

зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?

Ага, а на валютній темі 90% валютні воротили а-ля Долярчик.
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