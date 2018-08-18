Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав: зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?
За цю думку плюсую, мене це теж чомусь насамперед дістає, невже це так буде продовжуватись до нескінченності, інвестори будуть надалі обростати новими метрами бетону, а ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)
Хто має, тому добавиться, А в кого нема, в того відберуть останнє.
remark написав:ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)
Мене це формулювання останнім часом дратує! - От в м. Червоноград - нормальний будинок на фото, вже будується - ціна від 340тис.грн!!! А біля мене відкрили нову чергу - тільки викопали ямку і стартанули зразу від 973тис.грн!!! Карл!!! І це звичайний клас "комфорт"! І комунікацій далеко вести не треба тут - все поруч! - То що, в Червонограді - будматеріали халявні, а до Львова вже приїзджають позолочені???
Так що ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! І ТІЛЬКИ ЛОКАЦІЯ впливає на ціну об'єкта!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Так що ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! І ТІЛЬКИ ЛОКАЦІЯ впливає на ціну об'єкта!
Причём не сама по себе локация, или её "уникальные свойства". А хотелки местных "наместников"
Если бы локации хотя бы отличались "свойствами". Например: в одной локации - богатая инфраструктура, доступны различные виды транспорта, новые коммуникации, а в другой локации - просто бетонная коробка посреди поля, и грунтовка к ней, - то можно было бы понять, почему одна локация стоит в 2 раза дороже другой.
А у нас локации мало отличаются свойствами, но сильно отличаются по цене. Почему? Потому что львовские наместники хотят больше. А провинциальные наместники согласны на меньше. При этом сам товар (бетон) - может быть одинаковым, или даже в провинции лучше. В хороших (прицентральных) локациях можно даже продавать *овно - всё равно пипл оплачивает этот пикничок с горящими глазами. А если денег не хватает - берёт кредит
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:Потому что львовские наместники хотят больше. А провинциальные наместники согласны на меньше
Цікаво, ЧИ ХТОСЬ МОНІТОРИВ ТАКІ ПЕРИФЕРІЇ? - по якій ціні, наприклад, в тому ж таки Червонограді, можна було б продати на стадії завершення по переуступці квартиру, взявши її пА 340тис. грн? І ще цікаво, по чому можна здавати там в оренду новобуд? За скільки оренд себе відіб'є?
Може в дебрях України, тече ЗОЛОТА РІЧКА БЕТОНУ?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вкладчик1234 написав:Потому что львовские наместники хотят больше. А провинциальные наместники согласны на меньше
Цікаво, ЧИ ХТОСЬ МОНІТОРИВ ТАКІ ПЕРИФЕРІЇ? - по якій ціні, наприклад, в тому ж таки Червонограді, можна було б продати на стадії завершення по переуступці квартиру, взявши її пА 340тис. грн? І ще цікаво, по чому можна здавати там в оренду новобуд? За скільки оренд себе відіб'є?
Може в дебрях України, тече ЗОЛОТА РІЧКА БЕТОНУ?
Я вже другий тиждень пишу про Немішаєве та берега Бучі