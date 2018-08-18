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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5183518451855186

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:20

  remark написав:
  change_pm написав:
зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?


За цю думку плюсую, мене це теж чомусь насамперед дістає, невже це так буде продовжуватись до нескінченності, інвестори будуть надалі обростати новими метрами бетону, а ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)

Хто має, тому добавиться,
А в кого нема, в того відберуть останнє.

Якось так, з Біблії
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:33

А може таки має значення ЦІНА ЗЕМЛІ?

  remark написав:ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)

Мене це формулювання останнім часом дратує!
- От в м. Червоноград - нормальний будинок на фото, вже будується - ціна від 340тис.грн!!!
А біля мене відкрили нову чергу - тільки викопали ямку і стартанули зразу від 973тис.грн!!! Карл!!! І це звичайний клас "комфорт"!
І комунікацій далеко вести не треба тут - все поруч!
- То що, в Червонограді - будматеріали халявні, а до Львова вже приїзджають позолочені??? :mrgreen:

Зображення
Зображення
Так що ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ!
І ТІЛЬКИ ЛОКАЦІЯ впливає на ціну об'єкта!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:46

  Долярчик написав:Так що ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ!
І ТІЛЬКИ ЛОКАЦІЯ впливає на ціну об'єкта!

Причём не сама по себе локация, или её "уникальные свойства". А хотелки местных "наместников"

Если бы локации хотя бы отличались "свойствами". Например: в одной локации - богатая инфраструктура, доступны различные виды транспорта, новые коммуникации, а в другой локации - просто бетонная коробка посреди поля, и грунтовка к ней, - то можно было бы понять, почему одна локация стоит в 2 раза дороже другой.

А у нас локации мало отличаются свойствами, но сильно отличаются по цене.
Почему?
Потому что львовские наместники хотят больше. А провинциальные наместники согласны на меньше.
При этом сам товар (бетон) - может быть одинаковым, или даже в провинции лучше.
В хороших (прицентральных) локациях можно даже продавать *овно - всё равно пипл оплачивает этот пикничок с горящими глазами. А если денег не хватает - берёт кредит
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:06

А може дебрі України - рулять?!))))))

  Вкладчик1234 написав:Потому что львовские наместники хотят больше. А провинциальные наместники согласны на меньше

Цікаво, ЧИ ХТОСЬ МОНІТОРИВ ТАКІ ПЕРИФЕРІЇ? - по якій ціні, наприклад, в тому ж таки Червонограді, можна було б продати на стадії завершення по переуступці квартиру, взявши її пА 340тис. грн?
І ще цікаво, по чому можна здавати там в оренду новобуд?
За скільки оренд себе відіб'є?

Може в дебрях України, тече ЗОЛОТА РІЧКА БЕТОНУ? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:20

  Долярчик написав: ЧИ ХТОСЬ МОНІТОРИВ ТАКІ ПЕРИФЕРІЇ?
Ты что такие вопросы здесь задавать, типун тебе на язык, за пределами Киева жизни нет и не может быть!
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:22

  Долярчик написав:
  Вкладчик1234 написав:Потому что львовские наместники хотят больше. А провинциальные наместники согласны на меньше

Цікаво, ЧИ ХТОСЬ МОНІТОРИВ ТАКІ ПЕРИФЕРІЇ? - по якій ціні, наприклад, в тому ж таки Червонограді, можна було б продати на стадії завершення по переуступці квартиру, взявши її пА 340тис. грн?
І ще цікаво, по чому можна здавати там в оренду новобуд?
За скільки оренд себе відіб'є?

Може в дебрях України, тече ЗОЛОТА РІЧКА БЕТОНУ? :mrgreen:

Я вже другий тиждень пишу про Немішаєве та берега Бучі
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:23

  Grand Touring написав:
  Долярчик написав: ЧИ ХТОСЬ МОНІТОРИВ ТАКІ ПЕРИФЕРІЇ?
Ты что такие вопросы здесь задавать, типун тебе на язык, за пределами Киева жизни нет и не может быть!

девочки и муха
какая тема ветки???
стартаните новую про Червоноград, Львов и Черкассы, Немешаево и Бучу, думаю будет в топе 149% :mrgreen:
а гадить тут завязывайте, реально заипали уже
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 05 вер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:30

Прохожий вонючка, ты смешной :D
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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