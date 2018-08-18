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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 вер, 2020 21:49
Прохожий иди на куй чмо тупорылое
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Grand Touring
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Додано: Суб 05 вер, 2020 21:51
Прохожий опущенный чмошник что еще можешь сказать по теме ветки?
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Grand Touring
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Додано: Суб 05 вер, 2020 21:54
Прохожий
педи к, чего тебе везде петушки и девочки мерещатся? тупой болван, думал оскорблениями себе уважение заработаешь?
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Grand Touring
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Додано: Суб 05 вер, 2020 21:56
Grand Touring написав:Прохожий
вонючка, ты смешной
Рили
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 05 вер, 2020 21:58
Прошу прощения у культурной публики, вы должны понять ...
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Grand Touring
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Додано: Суб 05 вер, 2020 22:17
Прохожий написав: Grand Touring написав: Долярчик написав:
ЧИ ХТОСЬ МОНІТОРИВ ТАКІ ПЕРИФЕРІЇ?
Ты что такие вопросы здесь задавать, типун тебе на язык, за пределами Киева жизни нет и не может быть!
девочки и муха
какая тема ветки???
стартаните новую про Червоноград, Львов и Черкассы, Немешаево и Бучу, думаю будет в топе 149%
а гадить тут завязывайте, реально заипали уже
Стартанути то можемо, але ГОЛОВНІ ЕКСПЕРТИ сидять лише тут!
Тож звіняйТЕ, але терпіть!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 05 вер, 2020 22:41
Grand Touring написав:Прохожий
иди на куй чмо тупорылое
Тебя фейсляр забанит за такое, а прокурора - нет.
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BIGor
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Додано: Суб 05 вер, 2020 23:14
BIGor та я потру скоро, все таки диалог с обаятельным элитным киевлянином по содержанию немного отходит от темы, хотя отдаленно и намекает. Пока поеду покатаюсь по забитым Черкассам и вернусь сюда к светлым аристократичным личностям.
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Grand Touring
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Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
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