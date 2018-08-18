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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5184518551865187

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:49

Прохожий иди на куй чмо тупорылое
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:51

Прохожий опущенный чмошник что еще можешь сказать по теме ветки?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:54

Прохожий педи к, чего тебе везде петушки и девочки мерещатся? тупой болван, думал оскорблениями себе уважение заработаешь? :D
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:56

  Grand Touring написав:Прохожий вонючка, ты смешной :D

Рили
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:58

Прошу прощения у культурной публики, вы должны понять ...
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:17

  Прохожий написав:
  Grand Touring написав:
  Долярчик написав: ЧИ ХТОСЬ МОНІТОРИВ ТАКІ ПЕРИФЕРІЇ?
Ты что такие вопросы здесь задавать, типун тебе на язык, за пределами Киева жизни нет и не может быть!

девочки и муха
какая тема ветки???
стартаните новую про Червоноград, Львов и Черкассы, Немешаево и Бучу, думаю будет в топе 149% :mrgreen:
а гадить тут завязывайте, реально заипали уже

Стартанути то можемо, але ГОЛОВНІ ЕКСПЕРТИ сидять лише тут! :mrgreen:
Тож звіняйТЕ, але терпіть! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:41

  Grand Touring написав:Прохожий иди на куй чмо тупорылое

Тебя фейсляр забанит за такое, а прокурора - нет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 23:14

BIGor та я потру скоро, все таки диалог с обаятельным элитным киевлянином по содержанию немного отходит от темы, хотя отдаленно и намекает. Пока поеду покатаюсь по забитым Черкассам и вернусь сюда к светлым аристократичным личностям.
Grand Touring
 
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