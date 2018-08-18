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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 вер, 2020 21:54
Прохожий педи к, чего тебе везде петушки и девочки мерещатся? тупой болван, думал оскорблениями себе уважение заработаешь?
Додано: Суб 05 вер, 2020 21:56
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 05 вер, 2020 22:17
Стартанути то можемо, але ГОЛОВНІ ЕКСПЕРТИ сидять лише тут!
Тож звіняйТЕ, але терпіть!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 вер, 2020 22:41
Додано: Суб 05 вер, 2020 23:14
BIGor та я потру скоро, все таки диалог с обаятельным элитным киевлянином по содержанию немного отходит от темы, хотя отдаленно и намекает. Пока поеду покатаюсь по забитым Черкассам и вернусь сюда к светлым аристократичным личностям.
Додано: Суб 05 вер, 2020 23:23
Тем более, что уже даже непроходимым лопухах очевидно, что у доброй половины застройщиков "другой" бизнес. Объявить проект, заманив инвесторов, в том числе лордов и перекупщиков, сладостью предложения, присвоить часть денег из ФФС, а там построится, или не построится - дело десятое. Будет новый объект - построится за его счет, перенеся банкротство на потом, не будет - банкротство здесь и сейчас.
Злыя языки поговаривают, что половина недостроенных квартир Патриотики принадлежит "своим" барыгам, выкупавшим там предложение стояками. Только вот проблемка - свои оказались недостаточно своими, чтобы вернуть вложенное, не говоря уже про преумножить...
Додано: Суб 05 вер, 2020 23:31
Выражаясь языком местных MBA, инвестиционные сертификаты киевских застройщиков - это долги с мусорным рейтингом, и дефолт 2-х их крупнейших эмитентов - сильнейший сигнал к покупке
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 05 вер, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
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