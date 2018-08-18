Додано: Суб 05 вер, 2020 23:32

Кстати, была недвно в Чернигове. И памятуя разговор месячной давности на этой ветке, поинтересовалась у местных, едут ли к ним киевляне и что в городе с арендой.

Оказывается:

1) Двушку в старом доме в нормальном состоянии (насколько оно нормальное, своими глазами не видала) люди снимают за 3500 грн.



2) Люди из Киева переезжают в Чернигов, ибо там жить дешевле и удобнее. Но на работу ездят в Киев. Тут я засомневалась, потому что сама бы ни за что не стала каждый день пилить в Киев из Чернигова и обратно. А вы?



3) Новостроев маловато. Я видела от силы штук 5, хотя была в Чернигове 3 дня. По словам местных, большинство новостроев концентрируется в районе Масаны, но я там не была - все-таки хотелось больше посмотреть исторические и архитектурные памятники города, а не его новострои.



4) В городе очень много частных домов. Целые кварталы, причем вовсе не на окраинах. Прямо мечта киевских застройщиков - сколько земли, чтобы застроить свечками. На пенсии, кстати, вполне вариант прикупить там домик и выращивать огурчики (чейта я о таком задумалась, а?).



P.S. Удивило две вещи - город ОЧЕНЬ чистый и город русскоязычный.



P.P.S. Гріх було не з'їсти ребро москаля в одному тематичному ресторанчику. На жаль, на питання, чи воно справжнє і свіже, ґаздиня, знітившись, відповіла, що ще зранку ловили на кордоні з РБ, але на День Незалежності москалі розліталися як гарячі пиріжки, тож скінчилися ще по обіді і довелося подавати ребро кабанчика.