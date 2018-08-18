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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 вер, 2020 23:32
Кстати, была недвно в Чернигове. И памятуя разговор месячной давности на этой ветке, поинтересовалась у местных, едут ли к ним киевляне и что в городе с арендой.
Оказывается:
1) Двушку в старом доме в нормальном состоянии (насколько оно нормальное, своими глазами не видала) люди снимают за 3500 грн.
2) Люди из Киева переезжают в Чернигов, ибо там жить дешевле и удобнее. Но на работу ездят в Киев. Тут я засомневалась, потому что сама бы ни за что не стала каждый день пилить в Киев из Чернигова и обратно. А вы?
3) Новостроев маловато. Я видела от силы штук 5, хотя была в Чернигове 3 дня. По словам местных, большинство новостроев концентрируется в районе Масаны, но я там не была - все-таки хотелось больше посмотреть исторические и архитектурные памятники города, а не его новострои.
4) В городе очень много частных домов. Целые кварталы, причем вовсе не на окраинах. Прямо мечта киевских застройщиков - сколько земли, чтобы застроить свечками. На пенсии, кстати, вполне вариант прикупить там домик и выращивать огурчики (чейта я о таком задумалась, а?).
P.S. Удивило две вещи - город ОЧЕНЬ чистый и город русскоязычный.
P.P.S. Гріх було не з'їсти ребро москаля в одному тематичному ресторанчику. На жаль, на питання, чи воно справжнє і свіже, ґаздиня, знітившись, відповіла, що ще зранку ловили на кордоні з РБ, але на День Незалежності москалі розліталися як гарячі пиріжки, тож скінчилися ще по обіді і довелося подавати ребро кабанчика.
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Natt
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Додано: Суб 05 вер, 2020 23:50
Многие ездят в Киев работать с Чернигова. Даже на собственных авто на газу - шпилят по трассе 110-150 и за час-полтора уже в Киеве.
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Zebra
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Додано: Суб 05 вер, 2020 23:52
И местные о том же говорят. А я, как говорится, за что купила, за то и продаю...
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Natt
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Додано: Суб 05 вер, 2020 23:54
Natt написав:
2) Люди из Киева переезжают в Чернигов, ибо там жить дешевле и удобнее.
в чем дешевле???? цены на одежду и одинаковые продукты одинаковые. Но в Киеве выбор намного больше и есть сервелат по 500 грн, а в Чернигове - не уверен что он есть.
в чем удобнее?? пилить на работу по 150км? ходить в АТБ удобнее?? летать в Турцию не из аэропорта в 20 минутах езды от дома, а из аэропорта в 2часа20минутах езды от дома? сидеть в квартире на диване и чатиться на форуме удобнее???
в чем дешевле и удобнее, не пойму?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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investorkiev
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Додано: Нед 06 вер, 2020 00:05
investorkiev написав: Natt написав:
2) Люди из Киева переезжают в Чернигов, ибо там жить дешевле и удобнее.
в чем дешевле???? цены на одежду и одинаковые продукты одинаковые. Но в Киеве выбор намного больше и есть сервелат по 500 грн, а в Чернигове - не уверен что он есть.
в чем удобнее?? пилить на работу по 150км? ходить в АТБ удобнее?? летать в Турцию не из аэропорта в 20 минутах езды от дома, а из аэропорта в 2часа20минутах езды от дома? сидеть в квартире на диване и чатиться на форуме удобнее???
в чем дешевле и удобнее, не пойму?
Не забывай про дистанционку. Уже сегодня в удаленном режиме работает огромное количество народа. Пока они просто не ездят в офис, не меняя места жительства - инерция мышления, неопытность, несовершенство IT-процессов компании-нанимателя...
Но все это очень быстро трансформируется - год-два, ну три. И из преимуществ Киева останется только близость специализированной ургентной медицины, IMAX и секция вумбилдинга.
Зато в недостатках - пробки, высокое шумовое загрязнение и дорогая аренда
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 06 вер, 2020 00:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 00:07
investorkiev, кстати, в АТБ довелось побывать (у нас в АТБ была в последний раз в прошлом году). Цены прям удивили - судя по ним, население в городе в основном нищее. И много дешевых ТМ, которых я у нас вообще не видела.
Вообще там немного странно с ритейлом и общепитом. Все каким-то квадратно-гнездовым методом. Например, если говорить о свадебных салонах, то на маленькой улочке возле ЗАГСа я их насчитала аж 11. Если говорить о местах, где можно пообедать или поужинать, то они в основном сконцентрированы возле Красной площади (не знаю, так ли она называется на самом деле - это местные так называют). С супермаркетами беда - мне встречался в основном АТБ и какой-то Союз. Еще много магазинов Bierwelle и других пивных разливах (их в принципе сейчас везде много, но там прям засилье).
Но, конечно, город более размеренный, спокойный, даже по сравнению с Ирпенем. И общественный транспорт очень развит.
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Natt
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Додано: Нед 06 вер, 2020 00:35
investorkiev написав:
не пойму?
Потому что ты реально ограниченный (-ная) .
Тебе уже говорилось,что не нужна понаеху на съемной хате (или ипотечнику в своей) колбаса по 500. Хоть живя в Киеве, хоть в Чернигове. И аэропорт в Турцию нужен едва ли не раз в год. И до него можно доехать на машине и оставить машину на неделю на стоянке. Это так сложно заходит? Зато ты выходные проводишь в уютном чистом городе с ухоженными парками и фонтанами, и пьешь в уютном пабе вышеупомянутое местное пиво Бервиль. И транспорт ходит хорошо и он недорогой. И на рыбалку или на пляж бесплатный на Десну ты едешь общественным транспортом.
Зато дети ходят в бесплатный садик и бесплатную школу в 500 метрах от дома.
90% черниговцнв не только не хотят жить в Киеве, но всячески его ненавидят. Просто в Киеве работа, туда ездят за деньгами, а жить они хотят в своем любимом городе.
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Hotab
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Додано: Нед 06 вер, 2020 00:43
Hotab написав:
И на рыбалку или на пляж бесплатный на Десну
ты едешь общественным транспортом.
Золотой Берег очень классный, кстати. Пляж в Гидропарке отдыхает.
P.S. Отож і кажу - переїду на старість в Чернігів саджати огірочки. Ще Полтаву треба подивитися - там теж, кажуть, досить комфортно.
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Natt
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