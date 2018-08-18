Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Потому что ты реально ограниченный (-ная) . Тебе уже говорилось,что не нужна понаеху на съемной хате (или ипотечнику в своей) колбаса по 500. Хоть живя в Киеве, хоть в Чернигове. И аэропорт в Турцию нужен едва ли не раз в год. И до него можно доехать на машине и оставить машину на неделю на стоянке. Это так сложно заходит? Зато ты выходные проводишь в уютном чистом городе с ухоженными парками и фонтанами, и пьешь в уютном пабе вышеупомянутое местное пиво Бервиль. И транспорт ходит хорошо и он недорогой. И на рыбалку или на пляж бесплатный на Десну ты едешь общественным транспортом. Зато дети ходят в бесплатный садик и бесплатную школу в 500 метрах от дома. 90% черниговцнв не только не хотят жить в Киеве, но всячески его ненавидят. Просто в Киеве работа, туда ездят за деньгами, а жить они хотят в своем любимом городе.
Чего нет в любимом городе, кроме отсутствия привычных киевлянину марок продуктов, это 1) беловоротничковой работы на сколько-нибудь приличную зарплату 2) промышленной работы на сколько-нибудь приличную зарплату 3) строительной-ремонтной работы с платежеспособными клиентами 4) работы в сфере обслуживания 4) хоть сколько-нибудь адекватной медицины, включая обеспеченность адекватными фармпрепаратами в аптеках
Кроме этого, пиво в баре - часто единственное развлечение в вечернее время, и этих баров с приличной обстановкой и отсутствием гопников - где-то 2-3 на город в 100к населения и цены поэтому в них очень киевские. Поскольку вакцину рано или поздно найдут, удаленка будет уходить и потребность в общении и условно культурно-развлекательной жизни - вернется, это немаловажный фактор
Резюме: с существенным запасом финресурсов и очень крепким здоровьем - рай для пенсионеров. Но тогда вопрос - не лучше ли такой же рай где-нибудь в захолустье на французской ривьере?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Natt написав:Отож і кажу - як варіант переїду на старості років в Чернігів саджати огірочки. Ще Полтаву треба подивитися - там теж, кажуть, досить комфортно.
Як так? А як же Флай? А як же цоколь в іпенистих іпенях? Хочете, щоб він в спився 999-тим шмурдяком і поліз в петлю у цоколі?
Флай, в цоколі хоть стеля висока?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Я как раз таки про работу вполне ясно и сказал: это единственное, за чем едут в Киев.
4) хоть сколько-нибудь адекватной медицины, включая обеспеченность адекватными фармпрепаратами в аптеках
В избытке. И хороших стоматологов, и ногобреев-эпиляторов, и мануальщиков-невропатологов для больной спины, и автосервисов для любого автомобиля, кроме лакшери-сегмента. И цена на услуги на все это до 2 раз ниже , чем в столице. И аптеки не с пустыми полками. А если вдруг что-то прям особенное вдруг резко надо - через 1 час 20 минут ты уже в Киеве. Но что-то редкое (из лекарств) не бывает срочным. Это скорее на операцию от рака, планово, надо поехать и купить дорогие редкие препараты. Вроде не проблема.
пиво в баре - часто единственное развлечение в вечернее время,
Опять мимо. И ночники, и просто студенческие дискотеки, все есть. Более того, бывал я и в вашем гиблом клубе Саксон, и в караоке Мураками. Да все это есть в Херсонах-Черниговах, без проблем. А то,чего возможно в них нет, так оно просто не по карману 98% жителям Чернигова.