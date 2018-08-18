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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5186518751885189

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 09:34

  Hotab написав:
  investorkiev написав:не пойму?

Потому что ты реально ограниченный (-ная) .
Тебе уже говорилось,что не нужна понаеху на съемной хате (или ипотечнику в своей) колбаса по 500. Хоть живя в Киеве, хоть в Чернигове. И аэропорт в Турцию нужен едва ли не раз в год. И до него можно доехать на машине и оставить машину на неделю на стоянке. Это так сложно заходит? Зато ты выходные проводишь в уютном чистом городе с ухоженными парками и фонтанами, и пьешь в уютном пабе вышеупомянутое местное пиво Бервиль. И транспорт ходит хорошо и он недорогой. И на рыбалку или на пляж бесплатный на Десну ты едешь общественным транспортом.
Зато дети ходят в бесплатный садик и бесплатную школу в 500 метрах от дома.
90% черниговцнв не только не хотят жить в Киеве, но всячески его ненавидят. Просто в Киеве работа, туда ездят за деньгами, а жить они хотят в своем любимом городе.


Чего нет в любимом городе, кроме отсутствия привычных киевлянину марок продуктов, это
1) беловоротничковой работы на сколько-нибудь приличную зарплату
2) промышленной работы на сколько-нибудь приличную зарплату
3) строительной-ремонтной работы с платежеспособными клиентами
4) работы в сфере обслуживания
4) хоть сколько-нибудь адекватной медицины, включая обеспеченность адекватными фармпрепаратами в аптеках

Кроме этого, пиво в баре - часто единственное развлечение в вечернее время, и этих баров с приличной обстановкой и отсутствием гопников - где-то 2-3 на город в 100к населения и цены поэтому в них очень киевские. Поскольку вакцину рано или поздно найдут, удаленка будет уходить и потребность в общении и условно культурно-развлекательной жизни - вернется, это немаловажный фактор

Резюме: с существенным запасом финресурсов и очень крепким здоровьем - рай для пенсионеров. Но тогда вопрос - не лучше ли такой же рай где-нибудь в захолустье на французской ривьере?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 09:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Отож і кажу - як варіант переїду на старості років в Чернігів саджати огірочки. Ще Полтаву треба подивитися - там теж, кажуть, досить комфортно.

Як так?
А як же Флай?
А як же цоколь в іпенистих іпенях?
Хочете, щоб він в спився 999-тим шмурдяком і поліз в петлю у цоколі?

Флай, в цоколі хоть стеля висока? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:это
1) беловоротничковой работы

Я как раз таки про работу вполне ясно и сказал: это единственное, за чем едут в Киев.
4) хоть сколько-нибудь адекватной медицины, включая обеспеченность адекватными фармпрепаратами в аптеках

В избытке. И хороших стоматологов, и ногобреев-эпиляторов, и мануальщиков-невропатологов для больной спины, и автосервисов для любого автомобиля, кроме лакшери-сегмента. И цена на услуги на все это до 2 раз ниже , чем в столице.
И аптеки не с пустыми полками. А если вдруг что-то прям особенное вдруг резко надо - через 1 час 20 минут ты уже в Киеве. Но что-то редкое (из лекарств) не бывает срочным. Это скорее на операцию от рака, планово, надо поехать и купить дорогие редкие препараты. Вроде не проблема.
пиво в баре - часто единственное развлечение в вечернее время,

Опять мимо. И ночники, и просто студенческие дискотеки, все есть. Более того, бывал я и в вашем гиблом клубе Саксон, и в караоке Мураками. Да все это есть в Херсонах-Черниговах, без проблем. А то,чего возможно в них нет, так оно просто не по карману 98% жителям Чернигова.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 09:56

я же говорил, жизни за пределами Киева нет
а это у нас играют у нас 80-летние зомби - забальзамировали от отсутствия денег и лекарствЗображення
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