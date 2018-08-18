Додано: Нед 06 вер, 2020 09:45

adeges написав: это

1) беловоротничковой работы это1) беловоротничковой работы

4) хоть сколько-нибудь адекватной медицины, включая обеспеченность адекватными фармпрепаратами в аптеках



пиво в баре - часто единственное развлечение в вечернее время,



Я как раз таки про работу вполне ясно и сказал: это единственное, за чем едут в Киев.В избытке. И хороших стоматологов, и ногобреев-эпиляторов, и мануальщиков-невропатологов для больной спины, и автосервисов для любого автомобиля, кроме лакшери-сегмента. И цена на услуги на все это до 2 раз ниже , чем в столице.И аптеки не с пустыми полками. А если вдруг что-то прям особенное вдруг резко надо - через 1 час 20 минут ты уже в Киеве. Но что-то редкое (из лекарств) не бывает срочным. Это скорее на операцию от рака, планово, надо поехать и купить дорогие редкие препараты. Вроде не проблема.Опять мимо. И ночники, и просто студенческие дискотеки, все есть. Более того, бывал я и в вашем гиблом клубе Саксон, и в караоке Мураками. Да все это есть в Херсонах-Черниговах, без проблем. А то,чего возможно в них нет, так оно просто не по карману 98% жителям Чернигова.