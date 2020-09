Додано: Нед 06 вер, 2020 09:34

Hotab написав: investorkiev написав: не пойму? не пойму?

Потому что ты реально ограниченный (-ная) .

Тебе уже говорилось,что не нужна понаеху на съемной хате (или ипотечнику в своей) колбаса по 500. Хоть живя в Киеве, хоть в Чернигове. И аэропорт в Турцию нужен едва ли не раз в год. И до него можно доехать на машине и оставить машину на неделю на стоянке. Это так сложно заходит? Зато ты выходные проводишь в уютном чистом городе с ухоженными парками и фонтанами, и пьешь в уютном пабе вышеупомянутое местное пиво Бервиль. И транспорт ходит хорошо и он недорогой. И на рыбалку или на пляж бесплатный на Десну ты едешь общественным транспортом.

Зато дети ходят в бесплатный садик и бесплатную школу в 500 метрах от дома.

Чего нет в любимом городе, кроме отсутствия привычных киевлянину марок продуктов, это

1) беловоротничковой работы на сколько-нибудь приличную зарплату

2) промышленной работы на сколько-нибудь приличную зарплату

3) строительной-ремонтной работы с платежеспособными клиентами

4) работы в сфере обслуживания

4) хоть сколько-нибудь адекватной медицины, включая обеспеченность адекватными фармпрепаратами в аптеках



Кроме этого, пиво в баре - часто единственное развлечение в вечернее время, и этих баров с приличной обстановкой и отсутствием гопников - где-то 2-3 на город в 100к населения и цены поэтому в них очень киевские. Поскольку вакцину рано или поздно найдут, удаленка будет уходить и потребность в общении и условно культурно-развлекательной жизни - вернется, это немаловажный фактор



