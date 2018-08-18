Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Потому что ты реально ограниченный (-ная) . Тебе уже говорилось,что не нужна понаеху на съемной хате (или ипотечнику в своей) колбаса по 500. Хоть живя в Киеве, хоть в Чернигове. И аэропорт в Турцию нужен едва ли не раз в год. И до него можно доехать на машине и оставить машину на неделю на стоянке. Это так сложно заходит? Зато ты выходные проводишь в уютном чистом городе с ухоженными парками и фонтанами, и пьешь в уютном пабе вышеупомянутое местное пиво Бервиль. И транспорт ходит хорошо и он недорогой. И на рыбалку или на пляж бесплатный на Десну ты едешь общественным транспортом. Зато дети ходят в бесплатный садик и бесплатную школу в 500 метрах от дома. 90% черниговцнв не только не хотят жить в Киеве, но всячески его ненавидят. Просто в Киеве работа, туда ездят за деньгами, а жить они хотят в своем любимом городе.
Чего нет в любимом городе, кроме отсутствия привычных киевлянину марок продуктов, это 1) беловоротничковой работы на сколько-нибудь приличную зарплату 2) промышленной работы на сколько-нибудь приличную зарплату 3) строительной-ремонтной работы с платежеспособными клиентами 4) работы в сфере обслуживания 4) хоть сколько-нибудь адекватной медицины, включая обеспеченность адекватными фармпрепаратами в аптеках
Кроме этого, пиво в баре - часто единственное развлечение в вечернее время, и этих баров с приличной обстановкой и отсутствием гопников - где-то 2-3 на город в 100к населения и цены поэтому в них очень киевские. Поскольку вакцину рано или поздно найдут, удаленка будет уходить и потребность в общении и условно культурно-развлекательной жизни - вернется, это немаловажный фактор
Резюме: с существенным запасом финресурсов и очень крепким здоровьем - рай для пенсионеров. Но тогда вопрос - не лучше ли такой же рай где-нибудь в захолустье на французской ривьере?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Natt написав:Отож і кажу - як варіант переїду на старості років в Чернігів саджати огірочки. Ще Полтаву треба подивитися - там теж, кажуть, досить комфортно.
Як так? А як же Флай? А як же цоколь в іпенистих іпенях? Хочете, щоб він в спився 999-тим шмурдяком і поліз в петлю у цоколі?
Флай, в цоколі хоть стеля висока?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Я как раз таки про работу вполне ясно и сказал: это единственное, за чем едут в Киев.
4) хоть сколько-нибудь адекватной медицины, включая обеспеченность адекватными фармпрепаратами в аптеках
В избытке. И хороших стоматологов, и ногобреев-эпиляторов, и мануальщиков-невропатологов для больной спины, и автосервисов для любого автомобиля, кроме лакшери-сегмента. И цена на услуги на все это до 2 раз ниже , чем в столице. И аптеки не с пустыми полками. А если вдруг что-то прям особенное вдруг резко надо - через 1 час 20 минут ты уже в Киеве. Но что-то редкое (из лекарств) не бывает срочным. Это скорее на операцию от рака, планово, надо поехать и купить дорогие редкие препараты. Вроде не проблема.
пиво в баре - часто единственное развлечение в вечернее время,
Опять мимо. И ночники, и просто студенческие дискотеки, все есть. Более того, бывал я и в вашем гиблом клубе Саксон, и в караоке Мураками. Да все это есть в Херсонах-Черниговах, без проблем. А то,чего возможно в них нет, так оно просто не по карману 98% жителям Чернигова.
change_pm написав:І ще про щось важливе для держави і КРЖН, а саме демографію.
2019 рік смертність - народжуваність (на 100 смертей, кіл-сть народжень) Польша 100 92 Україна 100 53
Перспективи КРЖН?
Чим тоді керуються забудовники на вашу думку, які вони бачать для себе перспективи? Мабуть покупці створюють попит, якщо так активно Київ забудовується, не можуть вони будувати аби будувати)
А чим керується Ахметов, який користуясь порадами Маккінзі, не передбачив, що треба вчасно злити шахти і металургію за 16 млрд в 2008 році, і організувати біржевой фонд, інвестуючий в Штати?
Будівельники, поки можуть обілечюють публіку, і проблеми публіки, що потім робити з зайвою нерухомістю, будівельників не ...ть
Якщо що, будівельник просто закриють контору, всіх позвільняють і відд"ідуть на "мальдіви"...
зі. Ви подивіться, що в 90% дописувачів цієї гілки, мінімум 2 квартири. Мінімум! А в багатьох 3-5-15. Куди далі?
Я згоден, але э одне але. В Кийові більшість фонду це житло за 40 років. Ніхто його ремонтувати не буде. Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині. Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов. Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу. Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
adeges написав:Чего нет в любимом городе, кроме отсутствия привычных киевлянину марок продуктов, это 1) беловоротничковой работы на сколько-нибудь приличную зарплату 2) промышленной работы на сколько-нибудь приличную зарплату 3) строительной-ремонтной работы с платежеспособными клиентами 4) работы в сфере обслуживания 4) хоть сколько-нибудь адекватной медицины, включая обеспеченность адекватными фармпрепаратами в аптеках
Кроме этого, пиво в баре - часто единственное развлечение в вечернее время, и этих баров с приличной обстановкой и отсутствием гопников - где-то 2-3 на город в 100к населения и цены поэтому в них очень киевские. Поскольку вакцину рано или поздно найдут, удаленка будет уходить и потребность в общении и условно культурно-развлекательной жизни - вернется, это немаловажный фактор
Ржака. Вы наверное побывали в каком-то Луганске, и теперь строите гипотезы на одном примере.
ПС - колбасу в современном мире купить не проблема. Если нет Ашана/Метро в городе (удивительно в большинствах обл. центрах есть) - заказываете в интернете (удивительно в большинствах обл. центрах есть интернет) с доставкой в НП или УП (удивительно в большинствах обл. центрах есть).
zРадио написав:Возможно, будет примерно как с банками в 2014-2015 гг - 6 бенефициаров на 90 лузеров...
КАН и СГ, возможно, и получат новых клиентов. Остальные же крупные будут балансировать между уходом с рынка и значительным уменьшением масштаба бизнеса.
PS: КГС - отдельная история, это уже какой-то аналог ФГВФЛ, получается...
Не думаю, что такое допустят как с банками, по Вашему останется КАН с КГС, даже если такое сбудется, то это рост однозначный, Никонов такого шанса не упустит и ценники подтянет как монополист надежности и качества.
В Києві, скоріш за все так, а оКРЖН там ціни на дні котлована особливо не змінилися більше чим за 5 останніх років. Якщо у 2014 були 10Кгрн за м2, то у 2020 є за 11500грн. м2.
Ось ці хлопці продавали по 10 тис ще рік назад у будинку що цілком активно будувався, зараз менше 14 немає. І це за будинок в якого навіть фундаменту немає. Але це ліквідне житло в місті з живою промисловістю та зручною трасою на Київ без корків. Можливо десь там в мертвому Немішаєві з заркоркованою трасою і не подорожчали...
investorkiev написав: летать в Турцию не из аэропорта в 20 минутах езды от дома, а из аэропорта в 2часа20минутах езды от дома?
Это откедова 20 минут до Борисполя, с Бортничей чтоль? Крайний раз, когда вёз своих девок в аэропорт (уже было темно и рабочий день давно закончился если чё), на преодоление участка от Академгородка до терминала потратил 2+часа и кучу нервов. А вчерась ездил на Столичку скупиться, так на окружной в выходной день просто мрак, сплошная тянучка, народ последние кровные решил на бензин потратить, не иначе. Пришлось взять всего в два раза больше чем изначально планировал, т.к. повторять сей марш-бросок в ближайшее время нет никакого желания. п.с. Интересно, как там стройка Трололо продвигается? Получается укладываться в смету?