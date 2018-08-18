Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Я згоден, але э одне але. В Кийові більшість фонду це житло за 40 років. Ніхто його ремонтувати не буде. Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині. Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов. Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу. Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.
Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.
drevlyanin написав: Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.
Сталінки та хрущі не покинуть, а Виноградарь забудують без варіантів, Ви мабуть давно там не були або взагалі не бували.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
airmax78 написав:Я смотрю тут многие безуспешно пытаются опровергнуть 3 закона Трибеки.
Напомните плиз, что там этот мудрец говорил?
Он не говорил, он выгравировал эти законы на граните, потому что их невозможно оспорить:
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду
xio13 написав:Все риелторы типа вас мантрящие на законы этого бывшего казнокрада, просто ловят ха-ха, что нашелся дурачек схожего мышления
На ветке популярно чуть ли не половину народу считать риелторами и вообще смотрю бытует мнение что их тут сидит много. А зачем им это делать? Что им это даст? Тут ведь вообще не их целевая аудитория. Те кто тут сидят покупают либо сами, либо через своих риелторов с которыми работают годами, либо не покупают вообще, а просто наблюдают) Рандомным пересічним ловить тут тоже нечего, так как они всё равно ничего не поймут что тут пишется. Для сравнения в телеге например зашел в одну из групп связанную с недвигой и там буквально в течении трех минут увидел сообщение от риелторши сразу с номером телефона в нике. Присмотрелся - постоянно что-то пишет, мне что бы увидеть её рекламу долго сидеть не пришлось, с другими думаю то же самое происходит. Вот тут видно что есть смысл сидеть и что-то написывать. А тут что? ЦА нет, рекламировать свои услуги бестолку. КПД будет если не совсем 0, то очень близкое к нему)
airmax78 написав:Я смотрю тут многие безуспешно пытаются опровергнуть 3 закона Трибеки.
Трибека имбицил, бывший казнокрад донецкий. Неспособный кроме как купить две вонючки ничего создать.
Интересная биография, про донецкий слышал, а про казнокрадство новость, разоблачайте уже до конца)
Если нормальный(-ая) казнокрад аля Альхен с 12ти Стульев то там матрас размером с футбольное поле и стоЯк покупается на Г9а или в Джеке. Ну или полстены Мордора или где на Виноградаре подъездов пять. Но походу у криптодарования просто зависть к действительно фартовому пересичному