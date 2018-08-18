Додано: Нед 06 вер, 2020 11:08

xio13 написав: Все риелторы типа вас мантрящие на законы этого бывшего казнокрада, просто ловят ха-ха, что нашелся дурачек схожего мышления Все риелторы типа вас мантрящие на законы этого бывшего казнокрада, просто ловят ха-ха, что нашелся дурачек схожего мышления

На ветке популярно чуть ли не половину народу считать риелторами и вообще смотрю бытует мнение что их тут сидит много.А зачем им это делать? Что им это даст? Тут ведь вообще не их целевая аудитория. Те кто тут сидят покупают либо сами, либо через своих риелторов с которыми работают годами, либо не покупают вообще, а просто наблюдают)Рандомным пересічним ловить тут тоже нечего, так как они всё равно ничего не поймут что тут пишется.Для сравнения в телеге например зашел в одну из групп связанную с недвигой и там буквально в течении трех минут увидел сообщение от риелторши сразу с номером телефона в нике. Присмотрелся - постоянно что-то пишет, мне что бы увидеть её рекламу долго сидеть не пришлось, с другими думаю то же самое происходит. Вот тут видно что есть смысл сидеть и что-то написывать.А тут что? ЦА нет, рекламировать свои услуги бестолку. КПД будет если не совсем 0, то очень близкое к нему)