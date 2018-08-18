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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5188518951905191>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:31

  Хомякоид написав:
Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:41

  drevlyanin написав:
Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.


Сталінки та хрущі не покинуть, а Виноградарь забудують без варіантів, Ви мабуть давно там не були або взагалі не бували.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:45

  airmax78 написав:Я смотрю тут многие безуспешно пытаются опровергнуть 3 закона Трибеки.


Трибека имбицил, бывший казнокрад донецкий. Неспособный кроме как купить две вонючки ничего создать.

Все риелторы типа вас мантрящие на законы этого бывшего казнокрада, просто ловят ха-ха, что нашелся дурачек схожего мышления

Оьратите внимание, сколько оно создало за 6лет переезда... Просто вложило распиленое бабло в вонючки
.. лучше пишите "законы вонючки"
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:49

  xio13 написав:
  airmax78 написав:Я смотрю тут многие безуспешно пытаются опровергнуть 3 закона Трибеки.


Трибека имбицил, бывший казнокрад донецкий. Неспособный кроме как купить две вонючки ничего создать.

Интересная биография, про донецкий слышал, а про казнокрадство новость, разоблачайте уже до конца)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:06

  remark написав:
  airmax78 написав:Я смотрю тут многие безуспешно пытаются опровергнуть 3 закона Трибеки.


Напомните плиз, что там этот мудрец говорил?

Он не говорил, он выгравировал эти законы на граните, потому что их невозможно оспорить:
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Все риелторы типа вас мантрящие на законы этого бывшего казнокрада, просто ловят ха-ха, что нашелся дурачек схожего мышления

На ветке популярно чуть ли не половину народу считать риелторами и вообще смотрю бытует мнение что их тут сидит много.
А зачем им это делать? Что им это даст? Тут ведь вообще не их целевая аудитория. Те кто тут сидят покупают либо сами, либо через своих риелторов с которыми работают годами, либо не покупают вообще, а просто наблюдают)
Рандомным пересічним ловить тут тоже нечего, так как они всё равно ничего не поймут что тут пишется.
Для сравнения в телеге например зашел в одну из групп связанную с недвигой и там буквально в течении трех минут увидел сообщение от риелторши сразу с номером телефона в нике. Присмотрелся - постоянно что-то пишет, мне что бы увидеть её рекламу долго сидеть не пришлось, с другими думаю то же самое происходит. Вот тут видно что есть смысл сидеть и что-то написывать.
А тут что? ЦА нет, рекламировать свои услуги бестолку. КПД будет если не совсем 0, то очень близкое к нему)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:10

Santehnik Здесь риелтеры отводят душу и обкатывают новые тактики введения в заблуждение доверчивых клиентов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:10

  remark написав:
  xio13 написав:
  airmax78 написав:Я смотрю тут многие безуспешно пытаются опровергнуть 3 закона Трибеки.


Трибека имбицил, бывший казнокрад донецкий. Неспособный кроме как купить две вонючки ничего создать.

Интересная биография, про донецкий слышал, а про казнокрадство новость, разоблачайте уже до конца)

Если нормальный(-ая) казнокрад аля Альхен с 12ти
Стульев то там матрас размером с футбольное поле и стоЯк покупается на Г9а или в Джеке. Ну или полстены Мордора или где на Виноградаре подъездов пять.
Но походу у криптодарования просто зависть к действительно фартовому пересичному
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тут цікавилися "навіщо комірка в 3м":
https://www.olx.ua/obyavlenie/kladovka-zhk-fortuna-remont-stellazhi-IDJ2YyT.html
2 850 $ за 3,2м2 і це не Київ, а в іпенях іпенів

і ще https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-veliku-kladovku-4-3-m2-zhk-snergya-2-vul-novooskolska-2-zh-IDIRNdn.html

При чому взяв комірку не в підвалі, а на поверсі, не самопал, а від забудовника, згідно погодженого проекту.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 вер, 2020 11:27, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:21

  flyman написав:тут цікавилися "навіщо комірка в 3м":
https://www.olx.ua/obyavlenie/kladovka-zhk-fortuna-remont-stellazhi-IDJ2YyT.html
2 850 $ за 3,2м2 і це не Київ, а в іпенях іпенів

і ще https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-veliku-kladovku-4-3-m2-zhk-snergya-2-vul-novooskolska-2-zh-IDIRNdn.html

При чому взяв комірка не в підвалі, а на поверсі, не самопал, а від забудовника, згідно погодженого проекту.

ОМГ... В Ирпене... хз где-то между этажами, по лесенкам ножками топ-топ. Форма неудобная. 2 стеллажика по 900 грн. И обрезки дешевеньких материалов, оставшихся от ремонта.
airmax78
 
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