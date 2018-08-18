RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5188518951905191

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:25

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.

Думаю, що мова про лампові панельні хрущики, общажки і т.п. на ДРВЗ, Празькій, Науковій та інших дупах Києва (одна з таких гостинок в гуртожитку тут викладалися, на тому краю географії)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21377
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:32

  airmax78 написав:
  flyman написав:тут цікавилися "навіщо комірка в 3м":
https://www.olx.ua/obyavlenie/kladovka-zhk-fortuna-remont-stellazhi-IDJ2YyT.html
2 850 $ за 3,2м2 і це не Київ, а в іпенях іпенів

і ще https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-veliku-kladovku-4-3-m2-zhk-snergya-2-vul-novooskolska-2-zh-IDIRNdn.html

При чому взяв комірка не в підвалі, а на поверсі, не самопал, а від забудовника, згідно погодженого проекту.

ОМГ... В Ирпене... хз где-то между этажами, по лесенкам ножками топ-топ. Форма неудобная. 2 стеллажика по 900 грн. И обрезки дешевеньких материалов, оставшихся от ремонта.

До речі, ще є варіант, що хтось захоче до своєї квартири приліпити, або просто мати місце для складання чого небудь, а нема.
Макс, от люди вкладаються в паркомісця, а чому з комірками ні?
Просто "законні" комірки не так поширені. Дефіцит!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21377
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:38

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:тут цікавилися "навіщо комірка в 3м":
https://www.olx.ua/obyavlenie/kladovka-zhk-fortuna-remont-stellazhi-IDJ2YyT.html
2 850 $ за 3,2м2 і це не Київ, а в іпенях іпенів

і ще https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-veliku-kladovku-4-3-m2-zhk-snergya-2-vul-novooskolska-2-zh-IDIRNdn.html

При чому взяв комірка не в підвалі, а на поверсі, не самопал, а від забудовника, згідно погодженого проекту.

ОМГ... В Ирпене... хз где-то между этажами, по лесенкам ножками топ-топ. Форма неудобная. 2 стеллажика по 900 грн. И обрезки дешевеньких материалов, оставшихся от ремонта.

До речі, ще є варіант, що хтось захоче до своєї квартири приліпити, або просто мати місце для складання чого небудь, а нема.
Макс, от люди вкладаються в паркомісця, а чому з комірками ні?
Просто "законні" комірки не так поширені. Дефіцит!

Разница в том, что круг потенциальных покупателей/арендаторов квартиры гораздо шире, чем круг потенциальных покупателей/арендаторов машиноместа, а тем более кладовки.
airmax78
 
Повідомлень: 35991
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4253 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:44

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.

І ще одна причина: тарифи та не можливість регулювання споживання тепла, енергонеефективність, з 34-ї хвилини
https://m.youtube.com/watch?v=u6YrkAjeGeM
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21377
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:47

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.


Сталінки та хрущовки впадуть по перше в віддалених районах від метро.
З подальшою депопуляцією Кийова, почнуть падати і в центральних районах.
Прибалтика в приклад. В центрі забиті вікна в старому фонді не поодинкі випадки.
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/201703 ... anija.html
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5188518951905191
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1906, 1907, 1908
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19072 3158512
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 12:00
Жека79
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 204057
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15547
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17075)
06.09.2020 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.