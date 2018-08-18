Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Я згоден, але э одне але. В Кийові більшість фонду це житло за 40 років. Ніхто його ремонтувати не буде. Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині. Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов. Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу. Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.
Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.
Думаю, що мова про лампові панельні хрущики, общажки і т.п. на ДРВЗ, Празькій, Науковій та інших дупах Києва (одна з таких гостинок в гуртожитку тут викладалися, на тому краю географії)
При чому взяв комірка не в підвалі, а на поверсі, не самопал, а від забудовника, згідно погодженого проекту.
ОМГ... В Ирпене... хз где-то между этажами, по лесенкам ножками топ-топ. Форма неудобная. 2 стеллажика по 900 грн. И обрезки дешевеньких материалов, оставшихся от ремонта.
До речі, ще є варіант, що хтось захоче до своєї квартири приліпити, або просто мати місце для складання чого небудь, а нема. Макс, от люди вкладаються в паркомісця, а чому з комірками ні? Просто "законні" комірки не так поширені. Дефіцит!
При чому взяв комірка не в підвалі, а на поверсі, не самопал, а від забудовника, згідно погодженого проекту.
ОМГ... В Ирпене... хз где-то между этажами, по лесенкам ножками топ-топ. Форма неудобная. 2 стеллажика по 900 грн. И обрезки дешевеньких материалов, оставшихся от ремонта.
До речі, ще є варіант, що хтось захоче до своєї квартири приліпити, або просто мати місце для складання чого небудь, а нема. Макс, от люди вкладаються в паркомісця, а чому з комірками ні? Просто "законні" комірки не так поширені. Дефіцит!
Разница в том, что круг потенциальных покупателей/арендаторов квартиры гораздо шире, чем круг потенциальных покупателей/арендаторов машиноместа, а тем более кладовки.
Хомякоид написав: Я згоден, але э одне але. В Кийові більшість фонду це житло за 40 років. Ніхто його ремонтувати не буде. Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині. Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов. Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу. Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.
Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.
Хомякоид написав: Я згоден, але э одне але. В Кийові більшість фонду це житло за 40 років. Ніхто його ремонтувати не буде. Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині. Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов. Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу. Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.
Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.
Сталінки та хрущовки впадуть по перше в віддалених районах від метро. З подальшою депопуляцією Кийова, почнуть падати і в центральних районах. Прибалтика в приклад. В центрі забиті вікна в старому фонді не поодинкі випадки. https://lv.sputniknews.ru/Latvia/201703 ... anija.html
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )