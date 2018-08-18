Додано: Нед 06 вер, 2020 13:34

Да простят меня хейтеры, я снова о своем - о структурных предпосылках кризиса, который негативно повлияет в том числе и на РЖН. И снова на примере США в силу отсутствия статистики по Украине.Итак, карантинный всплеск безработицы якобы идет на убыль. Но важно понимать, что именно это за всплекс, и чем он мотивирован. Безработица бывает постоянная и временная (у нас тоже - отпуск за свой счет для оформленных по КЗоТу, или неформальная договоренность для работаюших без трудовой книжки).Временная, действительно, идет на убыль - в Штатах она была еще и подкреплена щедрыми федеральными выплатами. А вот постоянная - сокращения качественных рабочих мест со всеми положенными выплатами - только-только начинает набирать обороты, причем более быстрыми темпами по сравнению с прошлым кризисом (и это если учесть, что пока громких корпоративных дефолтов, сопоставимых с Леман, не было).Если смотреть дальше собственного носа, то это очевидно уже как полгода. Карантин - всего лишь повод пересмотреть систему управления рисками и поискать, где можно ужаться. Пандемия же не побеждена, да и до нее экономика уже была перегрета, о чем Еврозона и ряд отдельных стран сигнализировали еще осенью 2019-го (мы, кстати, тоже - ревальвация нацвалют в EM всегда отражает избыточную склонность капитала к риску, характерную для завершающей стадии волны роста внутри экономического цикла). А процесс принятия решений о структурных изменениях небыстрый - в апреле программы оптимизации только разрабатывались, в мае-июне согласовывались по сложным линиям корпуправления, с июля начались уведомления о сокращениях, а сами сокращения массово попрут еще позже).Подчеркиваю, что именно эти качественные рабочие места и создают доходы/накопления, за которые можно приобрести недвижимость. Да, у нас в отличие от США, есть коррупционный сектор, который вряд ли уменьшился и уменьшится, но он не единственный поставщик спроса на КРЖН, поэтому количество покупателей в любом случае будет падать. И процесс этот только начинается, а не завершается, вопреки шорткатам растишек о том, что карантин позади...