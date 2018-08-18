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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5189519051915192>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:25

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.

Думаю, що мова про лампові панельні хрущики, общажки і т.п. на ДРВЗ, Празькій, Науковій та інших дупах Києва (одна з таких гостинок в гуртожитку тут викладалися, на тому краю географії)
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:32

  airmax78 написав:
  flyman написав:тут цікавилися "навіщо комірка в 3м":
https://www.olx.ua/obyavlenie/kladovka-zhk-fortuna-remont-stellazhi-IDJ2YyT.html
2 850 $ за 3,2м2 і це не Київ, а в іпенях іпенів

і ще https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-veliku-kladovku-4-3-m2-zhk-snergya-2-vul-novooskolska-2-zh-IDIRNdn.html

При чому взяв комірка не в підвалі, а на поверсі, не самопал, а від забудовника, згідно погодженого проекту.

ОМГ... В Ирпене... хз где-то между этажами, по лесенкам ножками топ-топ. Форма неудобная. 2 стеллажика по 900 грн. И обрезки дешевеньких материалов, оставшихся от ремонта.

До речі, ще є варіант, що хтось захоче до своєї квартири приліпити, або просто мати місце для складання чого небудь, а нема.
Макс, от люди вкладаються в паркомісця, а чому з комірками ні?
Просто "законні" комірки не так поширені. Дефіцит!
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:38

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:тут цікавилися "навіщо комірка в 3м":
https://www.olx.ua/obyavlenie/kladovka-zhk-fortuna-remont-stellazhi-IDJ2YyT.html
2 850 $ за 3,2м2 і це не Київ, а в іпенях іпенів

і ще https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-veliku-kladovku-4-3-m2-zhk-snergya-2-vul-novooskolska-2-zh-IDIRNdn.html

При чому взяв комірка не в підвалі, а на поверсі, не самопал, а від забудовника, згідно погодженого проекту.

ОМГ... В Ирпене... хз где-то между этажами, по лесенкам ножками топ-топ. Форма неудобная. 2 стеллажика по 900 грн. И обрезки дешевеньких материалов, оставшихся от ремонта.

До речі, ще є варіант, що хтось захоче до своєї квартири приліпити, або просто мати місце для складання чого небудь, а нема.
Макс, от люди вкладаються в паркомісця, а чому з комірками ні?
Просто "законні" комірки не так поширені. Дефіцит!

Разница в том, что круг потенциальных покупателей/арендаторов квартиры гораздо шире, чем круг потенциальных покупателей/арендаторов машиноместа, а тем более кладовки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:44

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.

І ще одна причина: тарифи та не можливість регулювання споживання тепла, енергонеефективність, з 34-ї хвилини
https://m.youtube.com/watch?v=u6YrkAjeGeM
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:47

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
Я згоден, але э одне але.
В Кийові більшість фонду це житло за 40 років.
Ніхто його ремонтувати не буде.
Буде таке житло стояти з забитими вікнами та бомжами всередині.
Всі адекватні мешканці переїдуть до новобудов.
Новобудови будуть +- від сьогднішнього прайсу.
Можливо лівий беріг впаде аля ЖК вонючка.


Ви хочете сказати, що "царські", сталінки та хрущовки в Печерському та Шевченківському районах поступово стануть повністю непридатними для життя і їх просто покинуть, а новим житлом будуть забудовувати тільки всілякі ПОХи та Віники? Дуже смілива теорія.


Сталінки та хрущовки впадуть по перше в віддалених районах від метро.
З подальшою депопуляцією Кийова, почнуть падати і в центральних районах.
Прибалтика в приклад. В центрі забиті вікна в старому фонді не поодинкі випадки.
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/201703 ... anija.html
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:05

  BIGor написав:
  Grand Touring написав:Прохожий иди на куй чмо тупорылое

Тебя фейсляр забанит за такое, а прокурора - нет.

# какакурт
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:27

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:тут цікавилися "навіщо комірка в 3м":
https://www.olx.ua/obyavlenie/kladovka-zhk-fortuna-remont-stellazhi-IDJ2YyT.html
2 850 $ за 3,2м2 і це не Київ, а в іпенях іпенів

і ще https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-veliku-kladovku-4-3-m2-zhk-snergya-2-vul-novooskolska-2-zh-IDIRNdn.html

При чому взяв комірка не в підвалі, а на поверсі, не самопал, а від забудовника, згідно погодженого проекту.

ОМГ... В Ирпене... хз где-то между этажами, по лесенкам ножками топ-топ. Форма неудобная. 2 стеллажика по 900 грн. И обрезки дешевеньких материалов, оставшихся от ремонта.

До речі, ще є варіант, що хтось захоче до своєї квартири приліпити, або просто мати місце для складання чого небудь, а нема.
Макс, от люди вкладаються в паркомісця, а чому з комірками ні?
Просто "законні" комірки не так поширені. Дефіцит!

Кладовки не распространены потому как не сильно нужны даже в тех локациях, где большинство обитателей являются владельцами жилья. Арендаторам оно и даром не надо, у них скарба не много в связи с частыми переездами с места на место.
А если эта кладовка находится в самострое в Жулянах и населен он будет исключительно арендаторами, то я не думаю, что получится его сдать в аренду. За деньги сдать.
Разве что со временем выкупишь остальные кавалирки, а в кладовке организуешь центральный офис
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:34

Да простят меня хейтеры, я снова о своем - о структурных предпосылках кризиса, который негативно повлияет в том числе и на РЖН. И снова на примере США в силу отсутствия статистики по Украине.

Итак, карантинный всплеск безработицы якобы идет на убыль. Но важно понимать, что именно это за всплекс, и чем он мотивирован. Безработица бывает постоянная и временная (у нас тоже - отпуск за свой счет для оформленных по КЗоТу, или неформальная договоренность для работаюших без трудовой книжки).

Временная, действительно, идет на убыль - в Штатах она была еще и подкреплена щедрыми федеральными выплатами. А вот постоянная - сокращения качественных рабочих мест со всеми положенными выплатами - только-только начинает набирать обороты, причем более быстрыми темпами по сравнению с прошлым кризисом (и это если учесть, что пока громких корпоративных дефолтов, сопоставимых с Леман, не было).

Зображення

Если смотреть дальше собственного носа, то это очевидно уже как полгода. Карантин - всего лишь повод пересмотреть систему управления рисками и поискать, где можно ужаться. Пандемия же не побеждена, да и до нее экономика уже была перегрета, о чем Еврозона и ряд отдельных стран сигнализировали еще осенью 2019-го (мы, кстати, тоже - ревальвация нацвалют в EM всегда отражает избыточную склонность капитала к риску, характерную для завершающей стадии волны роста внутри экономического цикла). А процесс принятия решений о структурных изменениях небыстрый - в апреле программы оптимизации только разрабатывались, в мае-июне согласовывались по сложным линиям корпуправления, с июля начались уведомления о сокращениях, а сами сокращения массово попрут еще позже).

Подчеркиваю, что именно эти качественные рабочие места и создают доходы/накопления, за которые можно приобрести недвижимость. Да, у нас в отличие от США, есть коррупционный сектор, который вряд ли уменьшился и уменьшится, но он не единственный поставщик спроса на КРЖН, поэтому количество покупателей в любом случае будет падать. И процесс этот только начинается, а не завершается, вопреки шорткатам растишек о том, что карантин позади...
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:41

Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
Так что переход на кладовки вполне оправдан. В случае чего есть где неожиданно разместить койкоместо и самоизолироваться. И ни один военком не найдет.
Будет сдавать желающим откосить.
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:46

  Damien написав:Кладовки не распространены потому как не сильно нужны даже в тех локациях, где большинство обитателей являются владельцами жилья. Арендаторам оно и даром не надо, у них скарба не много в связи с частыми переездами с места на место.
А если эта кладовка находится в самострое в Жулянах и населен он будет исключительно арендаторами, то я не думаю, что получится его сдать в аренду. За деньги сдать.
Разве что со временем выкупишь остальные кавалирки, а в кладовке организуешь центральный офис

Чомусь в Бучі в кожному вільному закутку МОПів вільнолюди наробили собі комірок, що аж ОСББ заморочилося та прогягнуло рішення "оренди захоплених м2 МОПів" за 30 грн м2 в місяць. Тобто комірки самозахоплені фактично є, але на документах їх нема, як нема і свідоцтв власності.

Ось такі нікомунепотрібні комірки.

Ще раз повторюю, що інвестована комірка матиме легальне правове оформлення у вигляді права власносці
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flyman
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