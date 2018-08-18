RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5189519051915192

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 177
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
27%
47
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:49

  antey1969 написав:Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
Так что переход на кладовки вполне оправдан. В случае чего есть где неожиданно разместить койкоместо и самоизолироваться. И ни один военком не найдет.
Будет сдавать желающим откосить.
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.
сгодится как место для хранения и обслуживания реактивного ранца, который 100% у Флая есть
Damien
 
Повідомлень: 126
З нами з: 28.04.20
Подякував: 58 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:53

  Damien написав:Кладовки не распространены потому как не сильно нужны даже в тех локациях, где большинство обитателей являются владельцами жилья. Арендаторам оно и даром не надо, у них скарба не много в связи с частыми переездами с места на место.
А если эта кладовка находится в самострое в Жулянах и населен он будет исключительно арендаторами, то я не думаю, что получится его сдать в аренду. За деньги сдать.
Разве что со временем выкупишь остальные кавалирки, а в кладовке организуешь центральный офис

Кладовочка из э маст. При чем это не зависит от площади квартиры. Всегда есть что-то что нужно, но в квартире это хранить не хочется, даже если квартира 250 квадратов.
airmax78
 
Повідомлень: 35993
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4253 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:53

  flyman написав:
  Damien написав:Кладовки не распространены потому как не сильно нужны даже в тех локациях, где большинство обитателей являются владельцами жилья. Арендаторам оно и даром не надо, у них скарба не много в связи с частыми переездами с места на место.
А если эта кладовка находится в самострое в Жулянах и населен он будет исключительно арендаторами, то я не думаю, что получится его сдать в аренду. За деньги сдать.
Разве что со временем выкупишь остальные кавалирки, а в кладовке организуешь центральный офис

Чомусь в Бучі в кожному вільному закутку МОПів вільнолюди наробили собі комірок, що аж ОСББ заморочилося та прогягнуло рішення "оренди захоплених м2 МОПів" за 30 грн м2 в місяць. Тобто комірки самозахоплені фактично є, але на документах їх нема, як нема і свідоцтв власності.

Ось такі нікомунепотрібні комірки.

Ще раз повторюю, що інвестована комірка матиме легальне правове оформлення у вигляді права власносці

90грн за месяц дохода? Не очень как-то. Цена намекает на пузырь водяры
Damien
 
Повідомлень: 126
З нами з: 28.04.20
Подякував: 58 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:55

  antey1969 написав:Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
Так что переход на кладовки вполне оправдан. В случае чего есть где неожиданно разместить койкоместо и самоизолироваться. И ни один военком не найдет.
Будет сдавать желающим откосить.
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.

Дєнєг нєт, но ви тримайтесь.
Наскільки я зрозумів з інвестуванням в паркомісце не надійно, тому спробував такий варіант наноінвестиції
Цікаво, іпотеку ПА10% під заставу комірки реально оформити?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21382
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:05

  airmax78 написав:
  Damien написав:Кладовки не распространены потому как не сильно нужны даже в тех локациях, где большинство обитателей являются владельцами жилья. Арендаторам оно и даром не надо, у них скарба не много в связи с частыми переездами с места на место.
А если эта кладовка находится в самострое в Жулянах и населен он будет исключительно арендаторами, то я не думаю, что получится его сдать в аренду. За деньги сдать.
Разве что со временем выкупишь остальные кавалирки, а в кладовке организуешь центральный офис

Кладовочка из э маст. При чем это не зависит от площади квартиры. Всегда есть что-то что нужно, но в квартире это хранить не хочется, даже если квартира 250 квадратов.

Кладовочка - это хорошо, спору нет. Но не настолько хорошо, чтоб за это платить деньги. Когда она обошлась в стоимость двери при самозахвате - это одно дело, а когда платить деньги - это другое. И еще раз повторюсь - для арендаторов она даже бесплатно не нужна. у них скарба нет для ее наполнения
Damien
 
Повідомлень: 126
З нами з: 28.04.20
Подякував: 58 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:16

  antey1969 написав:Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
Так что переход на кладовки вполне оправдан. В случае чего есть где неожиданно разместить койкоместо и самоизолироваться. И ни один военком не найдет.
Будет сдавать желающим откосить.
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.

Не плохо , но , в кладовке не предусмотрено ээ , воду и канализацию и это в тех которые продают застройщики, в самозахвате тем более.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2474
З нами з: 23.05.14
Подякував: 526 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:29

  Damien написав:
  airmax78 написав:Кладовочка из э маст. При чем это не зависит от площади квартиры. Всегда есть что-то что нужно, но в квартире это хранить не хочется, даже если квартира 250 квадратов.

Кладовочка - это хорошо, спору нет. Но не настолько хорошо, чтоб за это платить деньги. Когда она обошлась в стоимость двери при самозахвате - это одно дело, а когда платить деньги - это другое. И еще раз повторюсь - для арендаторов она даже бесплатно не нужна. у них скарба нет для ее наполнения

Так можно и про машиноместо в паркинге написать. Это все о комфорте. Когда самозахват - это комфорт за чужой счет. Как парковочный замок в общем дворе.
За кладовку нужно платить. Это правильно.
airmax78
 
Повідомлень: 35993
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4253 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5189519051915192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1906, 1907, 1908
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19072 3158609
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 12:00
Жека79
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 204064
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15547
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89099)
06.09.2020 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.