Damien написав:

Кладовки не распространены потому как не сильно нужны даже в тех локациях, где большинство обитателей являются владельцами жилья. Арендаторам оно и даром не надо, у них скарба не много в связи с частыми переездами с места на место.А если эта кладовка находится в самострое в Жулянах и населен он будет исключительно арендаторами, то я не думаю, что получится его сдать в аренду. За деньги сдать.Разве что со временем выкупишь остальные кавалирки, а в кладовке организуешь центральный офис