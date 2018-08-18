|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 вер, 2020 13:55
antey1969 написав:Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
Так что переход на кладовки вполне оправдан. В случае чего есть где неожиданно разместить койкоместо и самоизолироваться. И ни один военком не найдет.
Будет сдавать желающим откосить.
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.
Дєнєг нєт, но ви тримайтесь.
Наскільки я зрозумів з інвестуванням в паркомісце не надійно, тому спробував такий варіант наноінвестиції
Цікаво, іпотеку ПА10% під заставу комірки реально оформити?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21385
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 1547 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:05
airmax78 написав: Damien написав:
Кладовки не распространены потому как не сильно нужны даже в тех локациях, где большинство обитателей являются владельцами жилья. Арендаторам оно и даром не надо, у них скарба не много в связи с частыми переездами с места на место.
А если эта кладовка находится в самострое в Жулянах и населен он будет исключительно арендаторами, то я не думаю, что получится его сдать в аренду. За деньги сдать.
Разве что со временем выкупишь остальные кавалирки, а в кладовке организуешь центральный офис
Кладовочка из э маст. При чем это не зависит от площади квартиры. Всегда есть что-то что нужно, но в квартире это хранить не хочется, даже если квартира 250 квадратов.
Кладовочка - это хорошо, спору нет. Но не настолько хорошо, чтоб за это платить деньги. Когда она обошлась в стоимость двери при самозахвате - это одно дело, а когда платить деньги - это другое. И еще раз повторюсь - для арендаторов она даже бесплатно не нужна. у них скарба нет для ее наполнения
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:16
antey1969 написав:Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
Так что переход на кладовки вполне оправдан. В случае чего есть где неожиданно разместить койкоместо и самоизолироваться.
И ни один военком не найдет.
Будет сдавать желающим откосить.
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.
Не плохо , но , в кладовке не предусмотрено ээ , воду и канализацию и это в тех которые продают застройщики, в самозахвате тем более.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2476
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:29
Damien написав: airmax78 написав:
Кладовочка из э маст. При чем это не зависит от площади квартиры. Всегда есть что-то что нужно, но в квартире это хранить не хочется, даже если квартира 250 квадратов.
Кладовочка - это хорошо, спору нет. Но не настолько хорошо, чтоб за это платить деньги. Когда она обошлась в стоимость двери при самозахвате - это одно дело, а когда платить деньги - это другое. И еще раз повторюсь - для арендаторов она даже бесплатно не нужна. у них скарба нет для ее наполнения
Так можно и про машиноместо в паркинге написать. Это все о комфорте. Когда самозахват - это комфорт за чужой счет. Как парковочный замок в общем дворе.
За кладовку нужно платить. Это правильно.
PS Я арендатор. Мечтал о кладовке 8 лет в аренде. Сейчас уже успел ее заполнить.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35993
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 885 раз.
- Подякували: 4256 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:40
А ведь раньше проектировали кладовки прямо в квартирах и было норм)
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:43
Santehnik написав:
А ведь раньше проектировали кладовки прямо в квартирах и было норм)
Да, в БПС точно проектировали (тем не менее, при наличии кладовки почти всегда балконы были захламлены). Видела, как из такой кладовки сделали кабинетик.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1621
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:00
Vadim V написав: antey1969 написав:Damien
На кавалиркы денег не осталось даже в самострое под потолком.
Так что переход на кладовки вполне оправдан. В случае чего есть где неожиданно разместить койкоместо и самоизолироваться.
И ни один военком не найдет.
Будет сдавать желающим откосить.
Вот за что я люблю Флая, так это за неожиданные бизнес-идеи.
Не плохо , но , в кладовке не предусмотрено ээ , воду и канализацию и это в тех которые продают застройщики, в самозахвате тем более.
там тільки стіни і двері, ніяких е.е, води і т.п.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21385
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 1547 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:02
Santehnik написав:
А ведь раньше проектировали кладовки прямо в квартирах и было норм)
Писал уже об этом, но повторюсь: большая часть того, что есть смысл хранить в кладовке, относится к автомобилю, велосипедам или прочим транспортным средствам. Не нужно это все в квартире.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35993
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 885 раз.
- Подякували: 4256 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:12
У нас в такой кладовке хранится консервация и хлам не влазит
)
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:12
Damien написав: flyman написав: Damien написав:
Кладовки не распространены потому как не сильно нужны даже в тех локациях, где большинство обитателей являются владельцами жилья. Арендаторам оно и даром не надо, у них скарба не много в связи с частыми переездами с места на место.
А если эта кладовка находится в самострое в Жулянах и населен он будет исключительно арендаторами, то я не думаю, что получится его сдать в аренду. За деньги сдать.
Разве что со временем выкупишь остальные кавалирки, а в кладовке организуешь центральный офис
Чомусь в Бучі в кожному вільному закутку МОПів вільнолюди наробили собі комірок, що аж ОСББ заморочилося та прогягнуло рішення "оренди захоплених м2 МОПів" за 30 грн м2 в місяць
. Тобто комірки самозахоплені фактично є, але на документах їх нема, як нема і свідоцтв власності.
Ось такі нікомунепотрібні комірки.
Ще раз повторюю, що інвестована комірка матиме легальне правове оформлення у вигляді права власносці
90грн за месяц дохода? Не очень как-то. Цена намекает на пузырь водяры
Розумієш, на відміну від вільнолюдя, все ж намагаюся вести себе в межах, які сповідує аірмакс. Тому захоплювати МОПи не в моїх правилах, а коли ССББ "прикрив очі на це", не маючи змоги борнотися з вільнолюдьом, то виявилося, що всі доступні кутки під комірки вже захоплені.
І потребу в комірці, виходить, відчуваю не один я, і аірмакс, а достатня кількість людей.
Може частина з них готова тільки на "ціну дверей та стіни", як і на паркування в чужих дворах. Але я не настільки вільнолюдь, щоб нариватися на грубощі.
Про те як одним одаром одягає в дерев"яний макінтош один вільнолюдь з песиком іншого вільнолюдя з корита з гайками, яке чуть не роздавило песика тут викладали. Так само може бути із самозахопленням, х.з. що за вільнолюдь придовбеться із своїм правом самозахоплення.
Чи там Прохожий з бітою почне права качати і посилати не словом а ділом.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21385
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 1547 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19072
|3158711
|
|
|471
|204066
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15548
|
|